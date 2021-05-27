Instagram beğeni sayısı gizleme özelliği erişimde! İnstagram'da beğeni sayısı nasıl gizlenir?
Instagram, beğeni sayısı izleme özelliğini kullanıma açtı. Sosyal medya devinde bir süredir beğeni sayılarını kaldırdığına dair sızıntılar gelirken şirket, bu kez Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Uzun süredir konuşulan iddiaları doğrulayan şirket kullanıcıların kişilerin gönderilerinde gördüğü beğeni sayısının gizleneceğini duyurdu. Peki, İnstagram'da beğeni sayısı nasıl gizlenir ve nasıl ayarlanır? İşte, İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği ayarları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Instagram beğeni sayısının nasıl gizleneceği, son güncellemenin ardından kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğenileri görebiliyordu. Uygulamaya gelen büyük güncelleme ile birlikte artık kendi Instagram gönderilerinizde beğeni sayılarını göstermeyi gizleyebileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken gönderinizin yer aldığı üç nokta görseline tıklayarak beğeni sayısını gizlemek.
2
INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME ÖZELLİĞİ
Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan şirket uzun süredir konuşulan iddiaları doğruladı. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise beğeni sayısının neden kaldırılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor:
3
-Artık kişilerin gönderilerinizde gördüğü beğeni sayısını gizleyebilirsiniz
4
Diğer kişilerin gönderilerinde gördüğünüz beğeni sayısını da gizleyebilirsiniz.
Ya da her şeyi olduğu gibi tutabilirsiniz - sizin için ne işe yararsa.
5
INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI NASIL GİZLENİR?
Instagram'da gönderilerinizdeki beğeni sayılarını gizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.
Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.
6
Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.
Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.