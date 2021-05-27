Instagram beğeni sayısı gizleme özelliği erişimde! İnstagram'da beğeni sayısı nasıl gizlenir?

Instagram beğeni sayısının nasıl gizleneceği, son güncellemenin ardından kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğenileri görebiliyordu. Uygulamaya gelen büyük güncelleme ile birlikte artık kendi Instagram gönderilerinizde beğeni sayılarını göstermeyi gizleyebileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken gönderinizin yer aldığı üç nokta görseline tıklayarak beğeni sayısını gizlemek.