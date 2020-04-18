İnsan bu kadar zengin olunca

RENK UYUMU ÖNEMLİ Elbiseleri, ayakkabıları, takıları, çantaları ve hatta otomobilleri! Kimi zaman kendi koleksiyonlarında yer alan lüks araçları ile giydikleri kıyafetlerin uygun renklerde olmasına özen gösterirler. Kimi zaman da ünlü firmalar tanıtımları için onlara kendilerine ait otomobilleri kullandırır. Bazı ünlüler de bazı renkleri öylesine sever ki, kıyafetleri, evleri, otomobilleri bile o renkte olur. İşte kıyafetlerinin rengiyle otomobillerinin renk uyumuna dikkat eden ünlüler.