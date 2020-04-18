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Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 15:30,

İnsan bu kadar zengin olunca

Belki zaman zaman sizin de dikkatinizi çekiyordur. Gösteri dünyasının bazı ünlüleri bazı davetlere gittiklerinde tepeden tırnağa bütün ayrıntıların renk uyumu içinde olmasına dikkat eder.

SPLASH NEWS, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1RENK UYUMU ÖNEMLİ

RENK UYUMU ÖNEMLİ

Elbiseleri, ayakkabıları, takıları, çantaları ve hatta otomobilleri! Kimi zaman kendi koleksiyonlarında yer alan lüks araçları ile giydikleri kıyafetlerin uygun renklerde olmasına özen gösterirler. Kimi zaman da ünlü firmalar tanıtımları için onlara kendilerine ait otomobilleri kullandırır. Bazı ünlüler de bazı renkleri öylesine sever ki, kıyafetleri, evleri, otomobilleri bile o renkte olur.  İşte kıyafetlerinin rengiyle otomobillerinin renk uyumuna dikkat eden ünlüler.

2BARBIE PEMBESİNE TUTKUN

BARBIE PEMBESİNE TUTKUN

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton'un pembe tutkusunu bilmeyen yok. Öyle ki evine bile pembe renkler hakim.

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Hilton, pembe tonlarını sadece giysilerinde ve aksesuarlarında değil otomobillerinde de kullanıyor.

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İşte Hilton'un koleksiyonunda yer alan pembe tonlarında bir araç.

5BÜYÜK SÜKSE YAPTI

BÜYÜK SÜKSE YAPTI

Kim Kardashian da tepeden tırnağa giyimine-kuşamına özen gösteren ünlülerden. Bir gece gezmesinde giydiği bu kıyafet, saç rengi ve kullandığı otomobilin rengi ile dikkat çekmişti Kardashian.

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İddialı kıyafetinin yanı sıra saç rengi ile otomobilin renginin uyumu da uzun süre konuşulmuştu.

7DÜĞÜNE GİTTİLER

DÜĞÜNE GİTTİLER

Yine Kim Kardashian... Eşi Kanye West ile gittiği bir düğünde fosforlu renklerde kıyafeti ve ona uygun otomobille yine ilgi odağı olmuştu.

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Hele Kanye West onu otomobilden kucağına alıp indirince gecenin en çok konuşulan çifti oldular. Bu arada Kanye West'in terliklerine dikkat!

9O DA BARBIE PEMBESİ SEVİYOR

O DA BARBIE PEMBESİ SEVİYOR

Katie Price, bir dönem Barbie pembesi jeep'iyle sokaklarda bütün bakışları üzerinde toplardı.

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Maddi zorluk yaşamaya başlayınca bu aracını bir internet sitesinden satışa çıkardı. Ama sonra bundan vazgeçti.

11ELBİSEYE UYUMLU

ELBİSEYE UYUMLU

Kylie Jenner da ablası kadar iddialı. Katıldığı bir davette mavi renkli elbisesi ve otomobilinin ona uyumlu rengiyle ilgi odağı olmuştu.

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