İnsan bu kadar zengin olunca

Belki zaman zaman sizin de dikkatinizi çekiyordur. Gösteri dünyasının bazı ünlüleri bazı davetlere gittiklerinde tepeden tırnağa bütün ayrıntıların renk uyumu içinde olmasına dikkat eder.
SPLASH NEWS, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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RENK UYUMU ÖNEMLİ
Elbiseleri, ayakkabıları, takıları, çantaları ve hatta otomobilleri! Kimi zaman kendi koleksiyonlarında yer alan lüks araçları ile giydikleri kıyafetlerin uygun renklerde olmasına özen gösterirler. Kimi zaman da ünlü firmalar tanıtımları için onlara kendilerine ait otomobilleri kullandırır. Bazı ünlüler de bazı renkleri öylesine sever ki, kıyafetleri, evleri, otomobilleri bile o renkte olur. İşte kıyafetlerinin rengiyle otomobillerinin renk uyumuna dikkat eden ünlüler.
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BARBIE PEMBESİNE TUTKUN
Hilton otellerinin varisi Paris Hilton'un pembe tutkusunu bilmeyen yok. Öyle ki evine bile pembe renkler hakim.
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Hilton, pembe tonlarını sadece giysilerinde ve aksesuarlarında değil otomobillerinde de kullanıyor.
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İşte Hilton'un koleksiyonunda yer alan pembe tonlarında bir araç.
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BÜYÜK SÜKSE YAPTI
Kim Kardashian da tepeden tırnağa giyimine-kuşamına özen gösteren ünlülerden. Bir gece gezmesinde giydiği bu kıyafet, saç rengi ve kullandığı otomobilin rengi ile dikkat çekmişti Kardashian.
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İddialı kıyafetinin yanı sıra saç rengi ile otomobilin renginin uyumu da uzun süre konuşulmuştu.
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DÜĞÜNE GİTTİLER
Yine Kim Kardashian... Eşi Kanye West ile gittiği bir düğünde fosforlu renklerde kıyafeti ve ona uygun otomobille yine ilgi odağı olmuştu.
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Hele Kanye West onu otomobilden kucağına alıp indirince gecenin en çok konuşulan çifti oldular. Bu arada Kanye West'in terliklerine dikkat!
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O DA BARBIE PEMBESİ SEVİYOR
Katie Price, bir dönem Barbie pembesi jeep'iyle sokaklarda bütün bakışları üzerinde toplardı.
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Maddi zorluk yaşamaya başlayınca bu aracını bir internet sitesinden satışa çıkardı. Ama sonra bundan vazgeçti.
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ELBİSEYE UYUMLU
Kylie Jenner da ablası kadar iddialı. Katıldığı bir davette mavi renkli elbisesi ve otomobilinin ona uyumlu rengiyle ilgi odağı olmuştu.