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İnhisar nerede, hangi ile bağlı?

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İnhisar'ın konumu tarihi dizi Kuruluş Osman nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. İnhisar ilçesi sadece bağlı bulunduğu ilin değil aynı zamanda ülkemizin en küçük ilçelerinden birisidir. Peki, İnhisar nerede, hangi ile bağlı?

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İnhisar, Bilecik ilinin bir ilçesidir ancak Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Yurdumuzun kuzeybatısında yer alan ilçe; kuzeybatısında Gölpazarı, kuzeyinde Yenipazar, kuzeydoğusunda Sarıcakaya, doğusunda Mihalgazi güneydoğuda Tepebaşı (Eski Eskişehir merkezin kuzey kısmı) ve güneybatıda Söğüt ilçeleriyle komşudur.

2/3İnhisar nerede, hangi ile bağlı

Yurdumuzun kuzeybatısında yer alan ilçe; kuzeybatısında Gölpazarı, kuzeyinde Yenipazar, kuzeydoğusunda Sarıcakaya, doğusunda Mihalgazi güneydoğuda Tepebaşı (Eski Eskişehir merkezin kuzey kısmı) ve güneybatıda Söğüt ilçeleriyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 315 km²'dir. İnhisar, 30 Kasım 1989 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 9 köy (Akköy, Çayköy, Harmanköy, Hisarcık, Koyunlu, Muratça, Samrı, Tarpak, Tozman) ve 4 mahalleden oluşmaktadır.

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İlçeye bağlı tek belde, Tarpak'tır ve 1992'den beri bu statüyü yürütmekteyken 2009'da çıkan beldeler kanununca köye dönüştürülmüştür. Yerel seçimlerden sonra 9 cu köy ü olacaktır. Akçasu, Kayabalı ve Yakacık köyleri 1990-1992 arası buraya bağlıyken, 1992'deki halk oylamasıyla Söğüt'e geri dönmüştür.

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