İngiltere'den Türkiye manşeti: Yardım gelmezse her şey durur
İngiltere'de Türkiye'den gelecek yardımlar gündem oldu. İngiliz Daily mail gazetesi yaşananları, "Türkiye'den gelecek 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir" ifadeleri ile özetledi.
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İngiltere Türkiye'den gelecek koronavirüs koruyucu kitine kilitlendi.
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"Hayati" olarak adlandırılan koruyucu malzemelerin sevkıyatının ertelenmesi ülkede kriz çıkardı.
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İngiliz hükümeti büyük tepki ile karşı karşıya kalmış durumda.
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Hastane yöneticileri sevkıyatın acilen yapılabilmesi adına birlik oldu ve hükümeti başarısızlıkla eleştiriyor.
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İngiltere'de hastaneler, geçen gece Türkiye'den beklenen 400 bin koruyucu önlük de dahil olmak üzere 84 tonluk "hayat kurtarıcı" tıbbi teslimatın yapılamaması nedeniyle büyük kriz yaşıyor.
Tıbbi malzemelerin bitmesi nedeniyle doktorların virüse karşı savunmasız kalacağı ve hastaların yaşamını yitireceği uyarılarında bulunuluyor.
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Yaşanan kriz İngiliz Daily Mail gazetesinde manşet oldu. Gazete, "Türkiye'den gelecek 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir" ifadelerine yer verdi.
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Geçen hafta Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen sağlık ekipmanlarının dün ulaşması gereken bölümünün nakliyesinin ertelenmesi ülkede büyük kriz çıkardı.
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Hastaneler Covid-19 hastalarına tedavinin bile durdurulabileceğini açıkladı. İngiliz bakanların sevkiyatla ilgili yaptıkları açıklamalar da tartışma yarattı.
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Barınma Bakanı Robert Jenrick sevkiyatın geldiğini duyurdu ancak açıklamanın hemen ardından Eğitim Bakanı sevkiyatın ertelendiğini paylaştı.
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İngiliz sağlık sistemini yürüten kuruluş olan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tedarikçileri CEO'su Chris Hopson tıbbi sevkıyatın başarılı bir şekilde yapılacağına dair güvensizlik yaşandığını açıkladı.
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Hopson açıklamasında bakanları suçlayarak sağlık personelinin umudunu kırdıklarını ifade etti.
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Hastane yöneticileri hükümeti suçlayarak, koruyucu önlükler biterse sağlık çalışanları kendi güvenlikleri nedeniyle koronavirüs hastalarını tedavi etmeyi reddedeceklerdir açıklamasında bulundu.
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İngiltere'de yaşanan bu sağlık krizi virüse karşı cephede savaşan sağlıkçıların hükümetin ihanetine uğradığına dair eleştirilere neden olmuş durumda.
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Sağlık Bakanı Matt Hancock geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, koruyucu tıbbi önlüklerin günler içinde tükenebileceğini duyurmuş ve sağlık çalışanlarına bazı kişisel koruyucu ekipmanların yeniden kullanılmasını düşünmelerini bildiren yeni bir rehber yayınlamıştı.
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi şefi hafta sonu boyunca mutlak bir krizi önlemek adına bütün umutlarını Türkiye'den gelecek 84 tonluk yardıma bağladıklarını açıklamıştı
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Daily Mail gazetesinde, "Malzemeleri taşıyan uçağın dün sabah İngiltere'ye inmesi bekleniyordu ancak sevkıyat en az 24 saat ertelendi, bu da bazı hastanelerin bugün tamamen koruyucu ekipmanlarının tükenebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.
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Kültür Bakanı Oliver Dowden bugün yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin Covid-19’la ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin sağlanacağını ve “İhtiyacımız olan ekipmanlar bugün içerisinde Türkiye’den yola çıkacak” açıklamasında bulundu.
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ÇÖP POŞETİ GİYMEK ZORUNDA KALAN HEMŞİRELER COVİD-19 OLMUŞTU
ingiltere'de sağlık skandalları da büyük tartışma yaratıyor. Salgınla mücadelede en ön sırada görev alan 3 hemşire teçhizat yetersizliği nedeniyle çöp poşeti giymek zorunda kalmışlardı.
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Geçtiğimiz hafta çöp poşetleriyle hep birlikte fotoğraf çektiren hemşirelerden kötü haber geldi.
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Londra'da Northwick Park Hastanesinde görev yapan üç hemşirenin de test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Yaşanan skandallarla ilgili çarpıcı detayları bir doktor tüm çıplaklığıyla anlatmıştı.
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SKANDALI DOKTOR ORTAYA ÇIKARMIŞTI
İngiltere'de bir doktor bütün detayları BBC'ye anlatmıştı. Kimliğini korumak için asıl ismi saklı tutuldu ve kendisinden doktor Roberts diye bahsediliyor.
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Doktor Roberts çalıştığı hastanenin kritik bir eşikte olduğunu anlattı. Yoğun bakım üniteleri şimdiden Covid-19 hastaları ile tamamen dolu, acil olmayan bütün ameliyatlar, kanser klinikleri de dahil ertelenmiş. Personel, yatak, en temel antibiyotikler ve solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor.
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Bütün bunlar yaşanırken bir de hastalığın yayılışının ne zaman en yüksek düzeyine ya da tepe noktasına geleceği konusundaki belirsizlik var. Bu noktaya 14-15 Nisan tarihleri civarında gelineceği tahmin ediliyor ama daha oraya gelmeden hastane çalışanları güçlerinin sınırına gelmiş durumda.
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Fakat daha fazla kaygı veren şey, günde 13 saat yoğun bakımda hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarının, kendilerini korumak için çöp torbaları, plastik önlükler ve ödünç aldıkları kayak gözlükleri gibi malzemeler uydurmaya çalışması.
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Ülke çapında herkese birbirinden 2 metre mesafede durmak tavsiye edilirken, doğru dürüst koruyucu giysi ve donanımdan yoksun bir çok sağlık çalışanı koronavirüs taşıdığı düşünülen hastalara 20 santim mesafede çalışmak zorunda kalıyor.
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Ölümcül sonuçlar yaratması ihtimali çok yüksek bu eksiklikler yüzünden doktor Roberts, çalıştığı hastanede bir çok bölümün mevcut koruyucu donanımı kendilerine saklama yoluna gittiğini anlatıyor:
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"Halbuki bu konuda pragmatik olmak gerekiyor. Şu anda bu malzemeye en çok yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ihtiyacı var. Virüse maruz kalma tehlikesini çok artıran işlemler yürütüyorlar. Fakat onlara normal ameliyathane başlıkları giymeleri söylenmiş. Oysa bunlar delikli ve hiç bir koruma sağlamıyor. Böyle olmaması lazım. O yüzden kafamıza çöp torbaları ya da önlükler geçirmek zorunda kalıyoruz."
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İngiltere hükümeti sağlık personeline koruyucu malzeme dağıtımında sıkıntı olduğunu kabul etti ama ordunun da destek olduğu ulusal bir lojistik destek ekibinin gereken donanımı iletmek için geceli gündüzlü çalıştığını bildirdi. İngiltere hastanelerine 1 Nisan itibariyle gelişkin maskelerin iletildiği de açıklandı ama çok ihtiyaç duyulan başı bütünüyle koruyacak malzeme ve uzun kollu koruyucu giysi konusunda bir şey söylenmedi.
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Doktor Roberts kendisinin çalıştığı hastaneye henüz hükümet tarafından gönderilmiş bir koruyucu bir malzeme ulaşmadığını ve ellerindeki malzemenin yetersizliğinin kaygı verici olduğunu söylüyor:
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"Şu anda kullanmakta olduğumuz filtreli yüz maskelerinin tümünün son kullanım tarihi geçip, yeni tarih basılmış. Dün bir maskede son kullanım tarihinin üç kez yenilenmiş olduğunu gördük. İlki 2009, ikincisi 2013 tarihinde bitiyor, hepsinin üzerine 2021 diye yeni tarih basılmıştı."
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İngiltere Sağlık Dairesi bu konuda bir açıklama yaparak son kullanma tarihleri yenilenen bütün koruyucu malzemelerin çok sıkı testlerden geçirildiğini, ihtiyacı olan sağlık personeli için koruyucu giysi konusunda bir acil telefon hattının olduğunu da söyledi ama doktor Roberts bu konuda ikna olmuş değil.
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Şu anda sadece kendisinin bakımı altında olan ve her biri solunum cihazına bağlanmış üç meslektaşı olduğunu, bunlardan birinin Covid-19 hastalarına bakan bir yoğun bakım doktoru olduğunu ve yeterli koruyucu donanımı olmadan çalıştığını anlatıyor. Diğer iki hasta sağlık çalışanının ikisi de Covid hastalarıyla çalışmayan personel ve bu nedenle koruyucu giysi zaten kullanmadıklarını ama her ikisinin de virüsü muhtemelen hastanede kaptıklarını söylüyor.
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Sorunlar bundan da ibaret değil. Doktor Roberts sadece Covid-19 hastalarının değil hastanedeki kimsenin ailelerinin ziyaretine izin verilmediğini anlatıyor:
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"Şu anda en zorlandığımız şey ailelere, hastalarının artık tedaviden fayda görmediğini, ölmekte olduklarını ya da öldüklerini ama gelip onları göremeyeceklerini telefonda söylemek" diyor.
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"Normal koşullarda hastaya refakat eden yakınına 'Elimizden gelen her şeyi yapacağız' deriz. Ama şimdi bunu söyleyemiyorum çünkü her şeyi yapamıyorum. Onlara solunum cihazı bağlayamayabilirim, en iyi hemşirelik hizmetini sunamayabilirim, çünkü hemşirelerin iş yükü çok ağır, antibiyotiklerimiz bitiyor. Dolayısıyla onlara faydası olabileceğini bildiğim her şeyi yapacağımı garanti edemiyorum."
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Ulusal Sağlık Hizmetleri', İngiltere'de kaç sağlık personelinin hastalığı kaptığı konusunda kayıt tutulmadığını söylüyor.
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Oysa Avrupa'da hastalıktan en çok etkilenen iki ülke İspanya ve İtalya bunu yapıyor. İspanya Sağlık Bakanı 27 Mart itibariyle ülkede 9 bin 400 sağlık çalışanının koronavirüs pozitif çıktığını açıklamıştı. İtalya'da da 30 Mart tarihi itibariyle yaklaşık 6 bin 500 sağlık çalışanının virüsü aldığı bildirildi.
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Kapasitenin aşıldığı nokta
Doktor Roberts İtalya ve İspanya deneyimlerine dayanarak, İngiltere'de de hastalığın en hızlı yayıldığı tepe noktasına iki haftadan az bir süre içinde gelinmesinin beklendiğini anlatıyor.
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"Eğer vakalarda İspanya ve İtalya kadar hızlı bir artış yaşanırsa açıkça söyleyeyim hapı yutarız. Hazırladığımız bütün ek kapasiteler yakında dolmuş olacak. Normal olarak iki ya da üç saat çalışmak üzere tasarlanmış anestezi cihazlarımız şu anda dört beş gün üstüste durmaksızın çalışıyor, bozulmalar, sızdırmalar olmaya başladı. "
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Ek yoğun bakım yatakları koyabilmek için hastanede ameliyathaneler ve koğuşlar yoğun bakım ünitelerine dönüştürülmüş ve hastanenin kapasitesi iki misline çıkarılmış. Buralara hastalığı ağır geçiren ve özellikle nefes alamadığı için solunum cihazına bağlanması gerekenler yatırılıyor.
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Fakat, doktor Roberts yoğun bakım kapasitesini artırmanın hemşirelerin işini çok ağırlaştırdığına dikkat çekiyor.
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"Yoğun bakım hemşireleri özel eğitim görmüş ve kritik hastalara bire bir sürekli bakım sağlayan kişiler. Hastaları uyutuluyor olabilir ama onlar hastalarının saçının teline kadar yakından ilgili ve bilgili olurlar. Fakat şu anda ek yataklarla birlikte bir hemşire bazen dört yoğun bakım hastasına birden bakmak durumunda kalabiliyor. Çok zorlanıyor, gözyaşları içinde kalıyorlar. Onlar bu sistemin en önemli parçaları ama işler oradan çökmeye başlayacak."
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'Evde kalın'
Doktor Roberts hastanenin önündeki park yerinde, ambulanslara ayrılmış park yerine inşa edilen geçici yapıyı gösteriyor. Hastaneye koronavirüs belirtileriyle başvuran bütün hastalar önce bu ek yeni binanın içinde ön kontrolden geçiriliyor. Bu bölümde kuşku üzerine gelmiş ama hasta olmayan kişilerin belirlenip eve gönderilmesi hedefleniyor.
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"İnsanlar sık sık doktora görünmek için kendilerindeki belirtiler hakkında yalan söyleyebiliyorlar. Evlerinde kalmaları gerekirken acile geliyorlar. Dolayısıyla her bir hasta önce tek tek gerçekten Covid belirtileri gösterip göstermediğini belirlemek üzere kontrol ediliyor. Covid belirtileri gösterenler başka sebeplerle gelenleri enfekte etmemeleri için hemen hastanenin özel olarak ayrılmış bölümüne yönlendiriliyor.
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Doktor Roberts, evde kalmanın önemini bir kez daha vurguluyor. Sadece hastalar da değil, sağlık personelinin de çalışmadığı zaman başkalarını tehlikeye atmamak için kendilerini izole ettiğini hatırlatıyor.
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"Buna rağmen parkları, marketleri insanlarla dolu görmek çok moral bozucu. Lütfen evde kalın!"