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İngiltere'den gelen haber korkuttu! Uzmanlardan peş peşe uyarılar...
Dünyanın her yerinde bilim insanları Omicron'un ne kadar ciddi bir tehdit oluşturabileceğini anlamak için yarışıyor. Mevcut aşıların Omicron üstünde ne kadar etkili olduğu henüz belirlenememişken Delta varyantı Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar her iki varyant için de peş peşe uyarılarda bulundu, zor bir kış bizi bekliyor...
Pandeminin başladığı günden beri kış ayları tüm dünya için hep daha zor geçiyor. Ancak bu kış Delta'dan sonra ortaya çıkan yeni varyant Omicron yüzünden çok daha dikkatli olmamız gerekecek.
Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu, daha ciddi hastalığa neden olup olmadığı ve buna karşı tedavilerin ve aşıların ne kadar etkili olduğu henüz belirlenememişken İngiltere'den gelen bir haber tüm dünyayı tedirgin etti.
GEVŞEME UYARISI
Uzmanlar Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar devam ederken insanların aşılarına da ya daha önceki enfeksiyonlarına güvenip gevşememeleri gerektiğini belirtiyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallar yeni varyanttan sonra artık çok daha önemli.
ÖNCEKİ ENFEKSİYON KORUMAYABİLİR
Güney Afrika'dan mikrobiyoloji uzmanı Dr. Anne Von Gottberg dün yaptığı açıklamada daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın Omicron için koruyucu olmayabileceğini açıklamıştı.
Omicron ile ilgili araştırmalar sürerken ülkeler kısıtlama ve güvenlik önlemlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Omicron varyantı ile ilgili dünyadaki son gelişmeler ise şöyle;
Meksika’da Omicron mutasyonu ilk kez 51 yaşındaki bir kişide tespit edildi.Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet ise yeni varyantın Kongo’dan gelen 1 kişide tespit edildiğini duyurdu.
Kanada 15 yeni Omicron vakası bildirdi. Cuma günü baş halk sağlığı yetkilisi Theresa Tam, tümü yakın zamanda yurt dışına seyahat etmiş kişileri içeren 11 Omicron vakası olduğunu açıkladı
Güney Kore , koronavirüs enfeksiyonları ve ölümleri için günlük rekorlarını bir kez daha kırdı ve 3 yeni Omicron vakası olduğunu doğruladı