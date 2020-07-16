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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler-BBC Trükçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 16:04,

İngiltere'den flaş Şamima Begüm kararı!

İngiltere'de temyiz mahkemesi, DEAŞ'a katılan Şamima Begüm adlı genç kadının İngiltere'ye dönebileceğine hükmetti. Karar dünyada büyük yankı uyandırdı.

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İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nin DEAŞ'a katılan ve sonra ülkeye dönmek için başvuru yapan Şamima Begüm adlı genç kadınla ilgili kararı büyük yankı uyandırdı.

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Şamima Begüm, DEAŞ'a katılmasından sonra İngiltere vatandaşlığının elinden alınmasına karşı yasal mücadele vermek üzere İngiltere'ye girme hakkı kazandı.

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Bugün 20 yaşında olan Begüm, 2015'te iki diğer öğrenciyle birlikte DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmişti. Begüm, Suriye'ye Türkiye üzerinden girmiş, olay ülkemizde de çok konuşulmuştu.

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Temyiz Mahkemesi'nin bugünkü kararının ardından, İngiltere hükümetinin Begüm'ü ülkeye getirmek için bir yol bulması gerekiyor.

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Hükümet, daha önce Begüm'ün Suriye'deki sığınmacı kampından çıkarılması için hiçbir girişimde bulunmayacağını açıklamıştı. Begüm'ün Şubat 2019'da Suriye'de bir sığınmacı kampında bulunmasının ardından Eski İçişleri Bakanı Sajid Javid, vatandaşlığını iptal etmişti.

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İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, o günlerde 19 yaşında olan Şamima Begüm'ün bebeğinin ölmesinin ardından ülkesinde büyük eleştiri almıştı.

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Begüm ise bu adımın kendisini haymatlos bıraktığını ve bu yüzden hukuksuz olduğunu belirterek karara karşı çıkmıştı.

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Uluslararası hukuka göre bir devletin bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilmesi için en az bir diğer devletin daha vatandaşı olması gerekiyor.

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Geçen ay İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Begüm'ün avukatları, İngiltere'ye girişi yasaklandığı için Begüm'ün kendini etkin bir şekilde savunma hakkından mahrum bırakıldığını söylemişti.

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Begüm'ün avukatı Daniel Furner "Kendi hikayesini anlatabilmesi için hiçbir imkan tanınmadı. Begüm İngiliz yargısının karşısına çıkmaktan korkmuyor, aksine bunu istiyor. Fakat İngiliz vatandaşlığını iptal ederek adını temize çıkarma imkanını elinden almak adalete hizmet etmiyor" dedi.

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Şubat ayında bir mahkeme Begüm'ün vatandaşlığının iptal edilmesinin hukuki olduğuna, Begüm'ün doğum yoluyla Bangladeş vatandaşlığı bulunduğuna hükmetmişti.

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Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ise Begüm'ün Bangladeş vatandaşı olmadığını açıklamıştı.

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Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, iki arkadaşıyla birlikte dört yıl önce 15 yaşındayken Suriye'ye gidip DEAŞ'a katılan Şamima Begüm'ün ülkelerine gelmesi halinde asılarak idam edilebileceğini söylemişti.

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İki çocuğunun ölümünün ardından Jarrar adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getiren Begüm, İngiltere’ye geri dönmek istemişti. İngiliz yetkililer ise bu talebe mesafeli yaklaşmıştı. .

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Begüm’ün Hollanda vatandaşı DEAŞ’lı kocası Yago Riedijk’in ise bir silahlı gruba teslim olduğu düşünülüyor.

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Genç kadın, daha önce İngiliz Sky News’e yaptığı açıklamada, Suriye’ye gitme konusunda bir bakıma yanlış yaptığını, ama pişman olmadığını söylemişti.

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İngiliz yetkililer, Şamima Begüm’ün kendi imkanlarıyla geri dönebileceğini, ancak döndüğünde yargılanabileceğini söylüyordu.

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Şamima Begüm’ün DEAŞ’a katılan İngiltere vatandaşı arkadaşlarından Kadiza Sultana’nın infilak eden bir evde öldüğü tahmin ediliyor. Amira Abase’nin ise akıbeti bilinmiyor.

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Şamima Begüm’ün İngiltere'ye döndükten sonra yapacağı savunma tüm dünyada merakla beklenmeye başladı.

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Begüm, Amira Abase ve Kadiza Sultana 2015'te Gatwick Havalimanı’ndan Türkiye’ye uçmuş, buradan da sınırı geçerek Suriye’ye gitmişti.

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İngiliz Güvenlik Bakanı bu yaşananlar üzerine Begüm’ü kurtarmak için İngilizlerin hayatını tehlikeye atamayacaklarını söylemişti.

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