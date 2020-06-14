hurriyet.com.tr/ Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 15:30,
İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde inanılmaz anlar yaşandı
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestolar tüm dünyaya yayıldı. Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda ırkçılık karşıtları ve aşırı sağcılar arasında çatışmalar yaşandı. Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı.
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ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı.
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ABD'den sonra tüm dünyada düzenlenen gösteriler İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da devam ediyor.
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GÖSTERİLER HIZINI KESMİYOR
Zaman zaman oldukça alevlenen bu protesto gösterilerinde polislerle göstericiler karşı karşıya geliyor ve olayların şiddet boyutu da basına yansımaya devam ediyor.
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Eylemler sırasında polisle çatışan göstericilerden birçoğu tutuklanırken çoğu göstericinin yaralandığı anlar kameralara yansıyor.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir süredir devam eden protesto gösterilerinin sloganı da ABD'de olduğu gibi 'Siyahların Hayatı Önemlidir'
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Ancak Londra'da yaşanan bu eylemlere katılanlar sadece siyahilere ve ırkçılık karşıtlığına destek olanlar değil.
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Ülkedeki gösterilerin şiddet dozunun artmasında en önemli etkenlerden biri 'Siyahların Hayatı Önemlidir' sloganlı ırkçılık karşıtı eylemlere karşı çıkmak için meydanlara inen aşırı sağcı gruplar.
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Londra'nın en ünlü meydanlarından Trafalgar'da, Waterloo İstasyonu yakınlarında dün yapılan gösteriler de bu karşıt grupların çatışmalarına sahne oldu.
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Karşıt gruplardan siyahi protestocularla aşırı sağcılar şiddetli kavgalara tutuşunca ortalık adeta kan gölüne döndü.
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KARŞIT GRUPLAR MEYDANDA ÇATIŞTI
İşte o anlarda iki grup arasında yaşanan olaylar herkesi şoke etti.
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Protestocular tarafından dövülen ırkçı aşırı sağcı bir adam yine siyahi protestocular tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı ve omuzlarda taşındı.
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KURTARMAK İÇİN OMUZLARINDA TAŞIDILAR
Irkçılığı protesto eden siyahi göstericiler karşıt gruptan beyaz bir aşırı sağcıyı ölmekten kurtarmak için sırtlarına alıp kalabalıktan çıkarmaya uğraştı.
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Bu anlar olay yerindeki basın mensupları tarafından fotoğraflanırken eylemcilerin adeta düşman oldukları aşırıcı sağcı adamın başını daha fazla zarar görmesin diye korumaya çalıştığı görüldü.
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Çatıştığı göstericiler tarafından ölümden kurtarılan adam uzun süre olayın şokundan kurtulamadı.
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Aşırı sağcı göstericiyi kalabalıktan kurtaran siyahi protestocular ise adamın hafif olduğunu ve onu omuzlarında taşımakta hiç zorlanmadıklarını söylediler.
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Gösterileri izleyen basın mensupları da zor anlar yaşadılar.
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Gösterileri takip ederken başından kötü şekilde yaralanan foto muhabiri Corrado Amitrano polis korumasıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.