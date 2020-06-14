MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde inanılmaz anlar yaşandı
GeriDünya İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde inanılmaz anlar yaşandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/ Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 15:30,

İngiltere'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde inanılmaz anlar yaşandı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestolar tüm dünyaya yayıldı. Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda ırkçılık karşıtları ve aşırı sağcılar arasında çatışmalar yaşandı. Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı.

2
Abone Olgoogle-news

ABD'den sonra tüm dünyada düzenlenen gösteriler İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da devam ediyor.

3GÖSTERİLER HIZINI KESMİYOR
Abone Olgoogle-news

GÖSTERİLER HIZINI KESMİYOR

Zaman zaman oldukça alevlenen bu protesto gösterilerinde polislerle göstericiler karşı karşıya geliyor ve olayların şiddet boyutu da basına yansımaya devam ediyor.

4
Abone Olgoogle-news

Eylemler sırasında polisle çatışan göstericilerden birçoğu tutuklanırken çoğu göstericinin yaralandığı anlar kameralara yansıyor.

5
Abone Olgoogle-news

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir süredir devam eden protesto gösterilerinin sloganı da ABD'de olduğu gibi 'Siyahların Hayatı Önemlidir'

6
Abone Olgoogle-news

Ancak Londra'da yaşanan bu eylemlere katılanlar sadece siyahilere ve ırkçılık karşıtlığına destek olanlar değil.

7
Abone Olgoogle-news

Ülkedeki gösterilerin şiddet dozunun artmasında en önemli etkenlerden biri 'Siyahların Hayatı Önemlidir' sloganlı ırkçılık karşıtı eylemlere karşı çıkmak için meydanlara inen aşırı sağcı gruplar.

8
Abone Olgoogle-news

Londra'nın en ünlü meydanlarından Trafalgar'da, Waterloo İstasyonu yakınlarında dün yapılan gösteriler de bu karşıt grupların çatışmalarına sahne oldu.

9
Abone Olgoogle-news

Karşıt gruplardan siyahi protestocularla aşırı sağcılar şiddetli kavgalara tutuşunca ortalık adeta kan gölüne döndü.

10KARŞIT GRUPLAR MEYDANDA ÇATIŞTI
Abone Olgoogle-news

KARŞIT GRUPLAR MEYDANDA ÇATIŞTI

İşte o anlarda iki grup arasında yaşanan olaylar herkesi şoke etti.

11
Abone Olgoogle-news

Protestocular tarafından dövülen ırkçı aşırı sağcı bir adam yine siyahi protestocular tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı ve omuzlarda taşındı.

12KURTARMAK İÇİN OMUZLARINDA TAŞIDILAR
Abone Olgoogle-news

KURTARMAK İÇİN OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Irkçılığı protesto eden siyahi göstericiler karşıt gruptan beyaz bir aşırı sağcıyı ölmekten kurtarmak için sırtlarına alıp kalabalıktan çıkarmaya uğraştı.

13
Abone Olgoogle-news

Bu anlar olay yerindeki basın mensupları tarafından fotoğraflanırken eylemcilerin adeta düşman oldukları aşırıcı sağcı adamın başını daha fazla zarar görmesin diye korumaya çalıştığı görüldü.

14
Abone Olgoogle-news

Çatıştığı göstericiler tarafından ölümden kurtarılan adam uzun süre olayın şokundan kurtulamadı.

15
Abone Olgoogle-news

Aşırı sağcı göstericiyi kalabalıktan kurtaran siyahi protestocular ise adamın hafif olduğunu ve onu omuzlarında taşımakta hiç zorlanmadıklarını söylediler.

16
Abone Olgoogle-news

Gösterileri izleyen basın mensupları da zor anlar yaşadılar.

17
Abone Olgoogle-news

Gösterileri takip ederken başından kötü şekilde yaralanan foto muhabiri Corrado Amitrano polis korumasıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi