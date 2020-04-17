İngiltere'de salgın: Hemşirenin anlattıkları kan dondurdu

"Bir insanın böyle yalnız öldüğünü görmek çok üzücü." Nittla, bu şekilde hayatını kaybeden hastaların yanında olarak, onların daha fazla acı çekmediklerinden de emin olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Nefes almaya çalışan, biraz oksijen için mücadele edilen ve nefesi kesilen hastaları izlemenin "çok stresli olduğunu" söylüyor.