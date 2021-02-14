İngiltere’de okuyan Türk gencinden haber alınamıyor
İngiltere’de öğrenim gören Türk genci Eren Aruğaslan’ın ailesi, geçen yılın ağustos ayından bu yana çocuklarından haber alamadıklarını söyledi.
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Eren Aruğaslan, Ağustos 2018’de, Coventry şehrindeki Warwick Üniversitesi’nde siber mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi almaya başlamıştı.
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1.95 boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında olan Aruğaslan’ın bir yıl boyunca okulun yurdunda kalma hakkı bulunuyordu.
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Bu bir yılın ardından ise Airbnb uygulamasından bulduğu bir yeri tuttu ve orada kaldı, 2-3 ayda bir ailesiyle iletişime geçip para istedi ve bu süreçte iyi olduğunu söyledi.
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Geçen yıl ağustos ayında önemli bir kaplıca kenti olan Lemington Spa kasabasında kaldığını söyleyen Eren’den bir daha da haber alınamadı. Eren’in ailesi okul yönetimine ulaşıp bilgi almak istedi. Ancak onların da bir bilgisinin olmadığı hatta okul kaydının da geçen ekim ayında sona erdiği bilgisi verildi.
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Okulda görev yapan bir profesör ise Eren en son ocak ayında okul binasında gördüğünü söyledi. Ancak Türk gencinden ne bir haber alınabildi ne de kendisi bulunabildi.
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Aile, Türkiye’den bölgedeki polis gücü West Midlands Polisi’ne müracaat ederken, gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle Londra Başkonsolosluğu’na teşekkür etti. Hürriyet’e konuşan Eren’in ağabeyi Emre Aruğaslan, “Ailesi olarak kısa sürede ülkemize dönmesini istiyoruz” dedi.