İngiltere’de okuyan Türk gencinden haber alınamıyor

Geçen yıl ağustos ayında önemli bir kaplıca kenti olan Lemington Spa kasabasında kaldığını söyleyen Eren’den bir daha da haber alınamadı. Eren’in ailesi okul yönetimine ulaşıp bilgi almak istedi. Ancak onların da bir bilgisinin olmadığı hatta okul kaydının da geçen ekim ayında sona erdiği bilgisi verildi.