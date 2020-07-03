Ülke şokta! Dev baskın

İngiliz polisinin aylar süren uğraşlarından sonra ortaya çıkarılan organize suç çetesi baskınından görüntüler şaşkınlık yarattı.
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İngiltere'de, organize suç çetelerinin uyuşturucu ve silah ticaretinde kullandığı çok gizli bir iletişim sistemi çökertildi ve bu şekilde 746 zanlı tutuklandı.
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İNANILMAZ OPERASYON
İngiltere polisinin uzun bir takip sonucu ortaya çıkardığı organize suç çetesine yaptığı baskın inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı.
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Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) sisteme "başarıyla girildiğini" duyururken, tutuklamaların EncroChat adı verilen sisteme sızılıp, mesajların deşifre edilmesiyle yapıldığı kaydedildi. Yetkililer, şifreli iletişim sisteminde planlanan saldırıların ve öldürme tehditlerinin gizlice takip edilmesiyle, insanların cinayete kurban gitmesinin önlendiğini açıkladı.
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54 MİLYON STERLİN ELE GEÇİRİLDİ
NCA, suç dünyasından önemli isimlerin yakalandığı operasyonlarda iki ton uyuşturucu, 20'ye yakın silah ve 54 milyon sterlin şüpheli nakit paranın ele geçirildiğini duyurdu .
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Kuruluş, operasyonlar sırasında Avrupa'daki kolluk güçleriyle birlikte çalışıldığını ve İngiltere'nin "en büyük ve en önemli" operasyonuna imza atıldığını belirtti.
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NCA, Avrupa genelindeki operasyonun üç ay sürdüğünü, İngiltere genelindeki polis güçlerinin katıldığını ve organize suç örgütlerine şu ana kadarki en büyük darbenin vurulduğunu duyurdu. Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick, Londra Polisi olarak 132 kişiyi tutukladıklarını ve 13,3 milyon sterlin ele geçirdiklerini belirtti.
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Dick "Bu sadece başlangıç. Bu operasyonlarla organize suç örgütlerinin etkilerini haftalarca, aylarca ve büyük olasılıkla yıllarca hissedeceği bir darbe vurduk" dedi.
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Faaliyetine son verilen Fransa merkezli Encrohat iletişim sistemine 10 bini İngiltere'de olmak üzere 60 bin kişinin üye olduğu tahmin ediliyor.
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Müşteriler, kendi kendisini bir süre sonra alıcının telefonundan imha eden mesajlar gibi özelliklerden faydalanabiliyor. Ayrıca dört hanelik bir şifrenin girilmesiyle, telefondaki tüm bilgilerin silineceği "panik imha" özelliği de var.
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NCA, mesajlaşma sistemini, dünya genelinde narkotik madde ticaretini kontrol etmekte ve tabancalar, otomatik tüfekler ve el bombaları gibi silahların ithal edilmesinde kullanılan bir "suç pazarı" diye tanımladı.
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Sistem, uyarlanan Android sistemli telefonlarda çalışıyor ve internet sitesindeki bilgiye göre "kaygı duyulmadan iletişim kurulmasını" sağlıyor.
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Kolluk kuvvetleri, şifreleme kodu Mart ayında kırılan sistemden bilgileri 1 Nisan'dan itibaren almaya başladı.
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Çetelerin ayrıca cep telefonuyla girdikleri iletişim sistemiyle, rakip gruplara karşı saldırıları ve uyuşturucu borçlarını zorla tahsili planlamakla, kara para aklamakta da kullandıklarına inanılıyor.
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Sistemdeki yaşama yönelik tehditler de arasında asit saldırıları ve uzuv kesmenin bulunduğu belirtildi. NCA, onlarca suç örgütünün çökertildiğini ve tutuklamaların büyük kısmının Lonra ile ülkenin kuzeybatısında yapıldığını açıkladı.
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NCA, koronavirüsle mücadele için getirilen kısıtlamaların da işlerine yaradığını ve baskınlar sırasında aranan şüphelilerin çoğunun evlerinde olduklaranı belirtti.