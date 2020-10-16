Ülke hastalıktan kırılırken Kraliçe neden maske takmıyor?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs nedeniyle 7 ay sonra veliaht Prens William ile birlikte Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarını ziyaret etti. Elizabeth’in maskesiz olması dikkat çekti.
Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News
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SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DANIŞTI
Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçenin sağlık görevlilerine ve bilim insanlarına danıştıktan sonra maske takmamaya karar verdiği belirtildi.
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TORUNU WILLIAM DA EŞLİK ETTİ
Kraliçe, torunu veliaht Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarını ziyaret ederek bilgi aldı.
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TARTIŞMA KONUSU OLDU
Bu arada Kraliçe'nin maskesiz olarak bir etkinliğe katılması da tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili haberlerin yer aldığı sitelerde okurlar ilginç yorumlar yaptı.
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KARANTİNADA OLMAMASI MERAK UYANDIRDI
Bir okur Kraliçe'nin, bütün bir ülkenin yerel karantinalara gittiği bir süreçte maskesiz olarak sokağa çıkmasını anlayamadığını belirtti.
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YORGUN DÜXMÜŞ OLABİLİR
Aynı okuyucu, "Sanıyorum, maske onun yaşında biri için boğucu, nefes tıkayıcı oluyor. Ama neden kendini izole etmiyor" diye yazdı. Buna yanıt veren bir başkası da "Birçok insan gibi Kraliçe'nin de izolasyon nedeniyle yorgun düştüğünü ileri sürdü."
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ACABA TEST Mİ YAPTIRIYOR?
Bazı okurlar da Kraliçe'nin maske kullanmadığını çünkü bir yere gitmeden önce hem kendisine hem de orada bulunanlara test yaptırdığını iddia etti.
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DAHA ÖNCE DE MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ
Kraliçe 2'nci Elizabeth daha önce de mayıs ayında Windsor Şatosu'ndaki bir törene maskesiz olarak katılmıştı.
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TÖRENDE MASKE KULLANMADI
O törende kendisine eşlik eden kocası Prens Philip de maske takmamayı tercih etmişti.
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ÇOK ELEŞTİRİ ALDILAR
Başlangıçta İngiliz Kraliyet ailesinin maske kullanmayan başka üyeleri de vardı. Kate Middleton, karantinayı geçirdikleri Norfolk'ta aylar sonra ilk ziyaretini yaptığında maske kullanmamış sadece sosyal mesafe kuralına uymuştu.
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SOSYAL MESAFE TAMAM AMA MASKE YOK
Ondan birkaç gün sonra bu kez hasta çocukların tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etti. Ancak orada da maske kullanmadı. Middleton ondan sonra yaptığı ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uysa da yine maske takmadı. Bu durum da onun yoğun şekilde eleştirilmesine ve bazı ilginç yorumlara neden oldu.
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SORUMSUZLUKLA ELEŞTİRİLDİ
Birçok kişi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın bu ziyaretlerde maske takmamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Onların herkese kötü örnek olduğunu ileri sürdü.
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SONRA MASKE KULLANMAYA BAŞLADI
Bu konuda bazı ilginç yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları sadece Kate Middleton ve eşi Prens William'ın değil tüm İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin gidecekleri yerlerde bulunanlara önceden koronavirüs testi yapıldığını bile iddia etti. Bazıları da "Belki de Kate Middleton, Prens William ve tüm diğer aile üyelerinin koronavirüse karşı bağışıklığı var" yorumunu yaptı. Fakat daha sonra Kate Middleton ve eşi Prens William bütün etkinliklere maskeli olarak katıldı.
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ARTIK MASKESİZ ÇIKMIYOR
Middleton önceki gün yaptığı bir ziyarette de maskesini eksik etmedi.
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MONAKO SARAYI'NDA HERKES MASKELİ
Monako Prensi Albert ve eşi Charlene katıldıkları her etkinlikte maske takıyor.
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TÜM AİLE MASKELİ
Ailenin bütün üyeleri evlerinden dışarı çıktıklarında maske kullanıyor.
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BELÇİKA KRALİYET AİLESİ MASKELİ
Belçika Kraliçesi Mathilde ve ailesi de katıldıkları etkinliklerde maske takıyor.
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MASKELİ KRALİÇE
İspanya Kraliçesi Letizia ve Kral Felipe, pandemi sürecinde neredeyse hiç saraylarında oturmadı. Sürekli ziyaretlerde bulundu. Başından beri de maskelerini hiç çıkarmadılar.
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ÇOCUKLARI DA KENDİLERİ DE MASKELİ
İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia bazı ziyaretlere kızlarını da götürüyor ve tüm aile maske kullanıyor.
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O DA ARTIK MASKE TAKIYOR
Hollanda Kraliçesi Maxima da başlarda maske kullanmasa da artık maskesiz çıkmıyor.
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ELEŞTİRİ ALDILAR
Kraliçe Maxima ve Kral Willem-Alexander geçen yaz çıktıkları Yunanistan tatilinde bir restoranda kendilerini tanıyanlarla hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi. Çift, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için eleştiri almıştı.