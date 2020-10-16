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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 14:24 | 

Ülke hastalıktan kırılırken Kraliçe neden maske takmıyor?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs nedeniyle 7 ay sonra veliaht Prens William ile birlikte Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarını ziyaret etti. Elizabeth’in maskesiz olması dikkat çekti.

Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News

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1SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DANIŞTI
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SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DANIŞTI

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçenin sağlık görevlilerine ve bilim insanlarına danıştıktan sonra maske takmamaya karar verdiği belirtildi.

2TORUNU WILLIAM DA EŞLİK ETTİ
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TORUNU WILLIAM DA EŞLİK ETTİ

Kraliçe, torunu veliaht Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarını ziyaret ederek bilgi aldı.

3TARTIŞMA KONUSU OLDU
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TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu arada Kraliçe'nin maskesiz olarak bir etkinliğe katılması da tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili haberlerin yer aldığı sitelerde okurlar ilginç yorumlar yaptı.

4KARANTİNADA OLMAMASI MERAK UYANDIRDI
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KARANTİNADA OLMAMASI MERAK UYANDIRDI

Bir okur Kraliçe'nin, bütün bir ülkenin yerel karantinalara gittiği bir süreçte maskesiz olarak sokağa çıkmasını anlayamadığını belirtti.

5YORGUN DÜXMÜŞ OLABİLİR
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YORGUN DÜXMÜŞ OLABİLİR

Aynı okuyucu, "Sanıyorum, maske onun yaşında biri için boğucu, nefes tıkayıcı oluyor. Ama neden kendini izole etmiyor" diye yazdı. Buna yanıt veren bir başkası da "Birçok insan gibi Kraliçe'nin de izolasyon nedeniyle yorgun düştüğünü ileri sürdü."

6ACABA TEST Mİ YAPTIRIYOR
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ACABA TEST Mİ YAPTIRIYOR?

Bazı okurlar da Kraliçe'nin maske kullanmadığını çünkü bir yere gitmeden önce hem kendisine hem de orada bulunanlara test yaptırdığını iddia etti. 

7DAHA ÖNCE DE MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ
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DAHA ÖNCE DE MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kraliçe 2'nci Elizabeth daha önce de mayıs ayında Windsor Şatosu'ndaki bir törene maskesiz olarak katılmıştı.

8TÖRENDE MASKE KULLANMADI
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TÖRENDE MASKE KULLANMADI

O törende kendisine eşlik eden kocası Prens Philip de maske takmamayı tercih etmişti.

9ÇOK ELEŞTİRİ ALDILAR
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ÇOK ELEŞTİRİ ALDILAR

Başlangıçta İngiliz Kraliyet ailesinin maske kullanmayan başka üyeleri de vardı. Kate Middleton, karantinayı geçirdikleri Norfolk'ta aylar sonra ilk ziyaretini yaptığında maske kullanmamış sadece sosyal mesafe kuralına uymuştu.

10SOSYAL MESAFE TAMAM AMA MASKE YOK
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SOSYAL MESAFE TAMAM AMA MASKE YOK

Ondan birkaç gün sonra bu kez hasta çocukların tedavi edildiği bir hastaneyi ziyaret etti. Ancak orada da maske kullanmadı. Middleton ondan sonra yaptığı ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uysa da yine maske takmadı. Bu durum da onun yoğun şekilde eleştirilmesine ve bazı ilginç yorumlara neden oldu.

11SORUMSUZLUKLA ELEŞTİRİLDİ
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SORUMSUZLUKLA ELEŞTİRİLDİ

Birçok kişi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın bu ziyaretlerde maske takmamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Onların herkese kötü örnek olduğunu ileri sürdü.

12SONRA MASKE KULLANMAYA BAŞLADI
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SONRA MASKE KULLANMAYA BAŞLADI

Bu konuda bazı ilginç yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları sadece Kate Middleton ve eşi Prens William'ın değil tüm İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin gidecekleri yerlerde bulunanlara önceden koronavirüs testi yapıldığını bile iddia etti. Bazıları da "Belki de Kate Middleton, Prens William ve tüm diğer aile üyelerinin koronavirüse karşı bağışıklığı var" yorumunu yaptı. Fakat daha sonra Kate Middleton ve eşi Prens William bütün etkinliklere maskeli olarak katıldı.

13ARTIK MASKESİZ ÇIKMIYOR
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ARTIK MASKESİZ ÇIKMIYOR

Middleton önceki gün yaptığı bir ziyarette de maskesini eksik etmedi.

14MONAKO SARAYINDA HERKES MASKELİ
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MONAKO SARAYI'NDA HERKES MASKELİ

Monako Prensi Albert ve eşi Charlene katıldıkları her etkinlikte maske takıyor.

15TÜM AİLE MASKELİ
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TÜM AİLE MASKELİ

Ailenin bütün üyeleri evlerinden dışarı çıktıklarında maske kullanıyor.

16BELÇİKA KRALİYET AİLESİ MASKELİ
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BELÇİKA KRALİYET AİLESİ MASKELİ

Belçika Kraliçesi Mathilde ve ailesi de katıldıkları etkinliklerde maske takıyor.

17MASKELİ KRALİÇE
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MASKELİ KRALİÇE

İspanya Kraliçesi Letizia ve Kral Felipe, pandemi sürecinde neredeyse hiç saraylarında oturmadı. Sürekli ziyaretlerde bulundu. Başından beri de maskelerini hiç çıkarmadılar.

18ÇOCUKLARI DA KENDİLERİ DE MASKELİ
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ÇOCUKLARI DA KENDİLERİ DE MASKELİ

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia bazı ziyaretlere kızlarını da götürüyor ve tüm aile maske kullanıyor.

19O DA ARTIK MASKE TAKIYOR
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O DA ARTIK MASKE TAKIYOR

Hollanda Kraliçesi Maxima da başlarda maske kullanmasa da artık maskesiz çıkmıyor.

20ELEŞTİRİ ALDILAR
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ELEŞTİRİ ALDILAR

Kraliçe Maxima ve Kral Willem-Alexander geçen yaz çıktıkları Yunanistan tatilinde bir restoranda kendilerini tanıyanlarla hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi. Çift, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için eleştiri almıştı.

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