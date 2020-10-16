Ülke hastalıktan kırılırken Kraliçe neden maske takmıyor?

SONRA MASKE KULLANMAYA BAŞLADI Bu konuda bazı ilginç yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları sadece Kate Middleton ve eşi Prens William'ın değil tüm İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin gidecekleri yerlerde bulunanlara önceden koronavirüs testi yapıldığını bile iddia etti. Bazıları da "Belki de Kate Middleton, Prens William ve tüm diğer aile üyelerinin koronavirüse karşı bağışıklığı var" yorumunu yaptı. Fakat daha sonra Kate Middleton ve eşi Prens William bütün etkinliklere maskeli olarak katıldı.