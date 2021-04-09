Buckingham Sarayı Prens Philip'in öldüğünü duyurdu: İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip kimdir, neden öldü?

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı.



1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı.



Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı. Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.