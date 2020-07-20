İngiltere Huawei'yi neden 5G altyapısından apar topar çıkardı?

Trump 'ben yaptım' dedi Trump İngiltere'nin Salı günü Huawei kararını açıklamasının hemen ardından Beyaz Saray'daki basın toplantısında, bu karardaki rolüne işaret ederek "Bunu büyük ölçüde ben yaptım" diyerek diğer ülkeleri de Huawei'yi kullanmamaya zorladığını ifade etmişti. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, Trump'ın bu iddiasını reddederek "Hepimiz Trump'ı tanıyoruz" dedi ve kararın "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin teknik değerlendirmesine" dayandığını ifade etti.