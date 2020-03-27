İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında? Boris Johnson Türk mü?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etmişti. Haberler ardından Boris Johnson’ın hayatına dair bilgiler gündeme geldi. Peki, İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında? Boris Johnson Türk mü?
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Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.
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Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.Eski bir gazeteci olan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.
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BORİS JOHNSON TÜRK MÜ?
Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğu’nun, hain diye linç edilen son içişleri bakanı Ali Kemal’in torunu olan Boris Johnson, dedesi gibi gazetecilik kariyerini bir kenara bakıp siyasete atılmıştı. 2008’de Londra Belediye Başkanı seçilirken kampanyasını Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra’da başlatan Boris Johnson "Damarlarımda Türk kanı var" diyor.