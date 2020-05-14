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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:45,

İngilizlerden Türkiye önerisi! Hangi ülkeye ne zaman tatile gidilmeli?

The Sun İngiltere'deki koronavirüs gelişmelerinin turizme yansımalarından bahsetti. Ardından hangi ülkelere seyahat edilmeli sıraladı. Türkiye'den böyle bahsettiler...

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Bazı ülkeler sıkı kilitleme önlemlerini kaldırmaya başlıyor. The Sun bu durum üzerine tarih tarih nerelere gidilebilir sıraladı.

2Fransa-2021
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Fransa-2021

Fransa, yurt içi turizmi sürdürme konusunda en katı ülke oldu ve iç turizm bile bu yaz pek olası görünmüyor.

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Fransa'ya gidilirse 14 günlük karantina kuralından muaf olunsa da, yerel otelciler ve tur acenteleri turizmin 2021 yılına kadar geri dönemeyeceğinden korkuyorlar.

Chateaux sahibi Stéphanie Gombert Forbes'a şunları söyledi : "Tüm yıl boyunca uluslararası turistler olacağından şüpheliyim" dedi.

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Turizm Komitesi Başkanı Sylvie Chevallier, “Yabancıların 2020'de geri dönmeyeceklerini biliyoruz” açıklamasında bulundu.

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Son zamanlarda, Brits'in Fransa'ya girerken 14 günlük karantina kuralından muaf olacağı açıklandı - ancak uluslararası ziyaretçilerin rahatlaması için herhangi bir tarih verilmedi.

6İspanya - Ağustos
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İspanya - Ağustos

İspanya, en katı kilitlenmelerden birini uygulayarak, insanların evlerine yakın olmadıkları sürece dışarı çıkmalarını yasakladı.

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Ancak kısıtlamaları kaldırmaya başladılar, plajlar gelecek ay yerel halka açılıyor. Yine de ne zaman geri dönebileceği konusunda çelişkili görüşler var.

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Kanarya Adaları Başkanı Angel Victor Torres İspanyol gazetesine El Mundo'ya verdiği demeçte: "Ekim, Kasım veya Aralık aylarında, Kanarya Adaları'nda iyi aylar olan diğer ülkelerden turist almaya başlayabiliriz" dedi.

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Ülkeyi ziyaret eden herkes, yeni kısıtlamalara girerken 14 gün boyunca karantinaya almak zorunda kalacak.

10Portekiz - oteller açılıyor ancak uluslararası ziyaretçiler hakkında haber yok
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Portekiz - oteller açılıyor ancak uluslararası ziyaretçiler hakkında haber yok

Portekiz, koronavirüs vakalarının sayısını Avrupalı ​​komşularının çoğundan çok daha düşük tutmayı başardı ve sonuç olarak turizm endüstrisinin bazı kısımlarını açtı.

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Algarve Turizm Başkanı João Fernandes, "Algarve Portekiz'deki en az etkilenen bölgelerden biri ve bu yüzden şu anda ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden açılmasını dikkatle planlayabilecek durumdayız" dedi. Algarve bölgesindeki otellerin üçte birinden fazlası zaten açık ve Haziran'a kadar yüzde 75 ve Temmuz'a kadar yüzde 100 çalışmayı planlıyor.

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Golf sahaları, marinalar ve araba kiralama şirketleri de sıkı sağlık protokolleri ile zaten açık ve restoranlar 18 Mayıs'ta yüzde 50 kapasiteyle açılacak. Ancak, Algarve turizm kurulu kararı uluslararası ziyaretçilerin ne zaman tekrar kabul edileceği konusunda henüz bir tarih belirlenmedi.

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João Fernandes şunları söyledi, "Bu, sadece Algarve'yi değil, birçok ülkeyi de açıkça etkileyen bir konudur. Tüm önemli Avrupa turizm destinasyonları, AB'nin bu konudaki rehberlerini merakla beklemektedir.Bazı uluslararası havayolları ve tur operatörleri, tatil rezervasyonları alan bölgelere yeniden turizme başlamaya büyük ilgi gösteriyor."

14İtalya - Temmuz
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İtalya - Temmuz

İtalya başlangıçta koronavirüs tarafından en zor etkilenen ülkelerden biriydi, ancak şimdi kilitleme önlemlerini azaltmaya başlıyor.

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İtalya'da barlar ve kafeler 1 Haziran'a kadar açılabilir.

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İtalyan Ulusal Turist Kurulu başkanı Giorgio Palmucci, yerel basına şunları söyledi, “Biz sadece (turistlerle birlikte) en erken Temmuz ya da Ağustos ayında başlayacağız. Sorun şu ki, diğer sektörlerin aksine, turizm rezervasyonlara dayanıyor, bu yüzden operatörler için açık olan zaman penceresi gerçekten sıkı olacak."

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Ancak biliniyor ki koronavirüs vakaları yükselirse, turizm eski haline İtalya'da geri dönemez.

18Yunanistan - Temmuz
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Yunanistan - Temmuz

Yunanistan turizm bakanı Harry Theoharis şunları söyledi, "Hedefimiz sezonun Temmuz ayında başlaması ve turizmin de Ekim veya Kasım'a kadar uzanması."

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Tur operatörleri umutlu ve sadece sağlık önlemlerinin, yeni kuralların ne olacağını görmek için bekliyorlar.

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Yunanistan'da kilitlenme yavaşça kaldırdı. Tahminler turistler için olumlu haber olsa da, hükümetler tatilcilerin geri dönüşünü hala teyit ediyor.

21Bulgaristan - Temmuz
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Bulgaristan - Temmuz

Bulgaristan'da 13 Mart'ta seyahat yasağı, eğitim kurumlarının ve birçok işletmenin kapatılmasıyla birlikte olağanüstü hal ilan edildi ve polisin kuralları ihlal edenlere müdahale etmesine izin verildi.

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Bulgaristan 1 Temmuz'dan itibaren tatil köyleri açmayı planlıyor. Turizme teşvik için ise ücretsiz şezlonglar ve masalar sunulacak. Ancak yine de en kötü senaryo düşünülüyor ve Ağustos olabileceği de belirtiliyor.

23Dubai - Temmuz
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Dubai - Temmuz

Turizm genel müdürüne göre Dubai, Temmuz ayına kadar turistleri BAE'ye geri getirmeye başlamak istiyor.

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Oteller, turistlerin geri dönmesini teşvik etmek için fiyatları yüzde 60 oranında düşürüyor. Ancak henüz uluslararası ziyaretçilerin gelmesi için herhangi bir plan yapılmadı.

25Türkiye
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Türkiye

Bakan Ersoy, normalleşmenin başladığı konusunda açıklama yaptı.

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Turizm Bakanı, bazı turistler Haziran ayı sonuna kadar memnuniyetle karşılanabilirken, kademeli ve kontrollü olacağını sözlerine ekledi.

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