İngilizlerden Türkiye önerisi! Hangi ülkeye ne zaman tatile gidilmeli?

Algarve Turizm Başkanı João Fernandes, "Algarve Portekiz'deki en az etkilenen bölgelerden biri ve bu yüzden şu anda ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden açılmasını dikkatle planlayabilecek durumdayız" dedi. Algarve bölgesindeki otellerin üçte birinden fazlası zaten açık ve Haziran'a kadar yüzde 75 ve Temmuz'a kadar yüzde 100 çalışmayı planlıyor.