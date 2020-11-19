Gondolcu aşkından ayrı kalamadı: Kollarına koştu

Ünlü sunucu, geçen ay kısa tatilde kaçamak yaptığı yarı yaşındaki sevgilisinden ayrı kalamadı. Bulduğu ilk fırsatta onun yanına koştu.
Backgrid UK, Instagram
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KAÇAMAK OLAY OLMUŞTU
Geçmişte kocasına saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü sunucu, genç sevgilisiyle yaptığı bu altı günlük kaçamağın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp yaşadıklarını da "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" olarak tanımlamıştı.
2
Abone Ol
AYRI KALAMADI
İngiliz sunucu Melanie Sykes, geçen ay arkadaşıyla gittiği İtalya, Venedik tatilinde tanıştığı ve altı günlük bir kaçamak yaşadığı 23 yaşındaki İtalyan gondolcu Riccardo Simionato'dan ayrı kalamadı.
3
Abone Ol
İLİŞKİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
50 yaşındaki Sykes, bulduğu ilk fırsatta Venedik'e gitti ve genç gondolcuyla yeniden buluştu. İkili, romantik ilişkilerini kaldıkları yerden sürdürüyor.
4
Abone Ol
GONDOLUYLA GEZDİ, ONA AŞIK OLDU
Melanie Sykes, genç gondolcu Riccardo Simionato ile geçen ay kadın arkadaşıyla çıktığı Venedik tatilinde tanıştı.
5
Abone Ol
YARIM SAATLİK KANAL GEZİNTİSİ
Gelen bilgilere göre 72 Sterlin karşılığında Riccardo Simionato'nun gondoluyla Venedik kanallarında gezintiye çıkan Sykes, daha sonra genç adamla romantik bir ilişkiye başladı.
6
Abone Ol
SALGIN BİLE ONU DURDURAMADI
Londra'ya döndükten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Venedik'i özlediğini belirten Sykes, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasına rağmen yine aynı yere gitti ve genç sevgilisiyle buluştu.
7
Abone Ol
'ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLULUK ANLARI'
Melanie Sykes, Riccardo Simionato'nın kendisinin yarı yaşında olması nedeniyle çok eleştirilen bu ilişkisi hakkında "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" demişti.
8
Abone Ol
İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI
Melanie Sykes, ilk evliliğini 2001 ile 2009 arasında aktör Daniel Caltagirone ile yaptı. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu.
9
Abone Ol
ÇATI USTASI İLE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI
Sykes, Caltagirone'den boşandıktan sonra 43 yaşındayken Twitter üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki çatı ustası Jack Cockings ile evlendi. 2013'te evlenen çift, üç yıl sonra boşandı.
10
Abone Ol
O EVLİLİK DE KISA SÜRDÜ
Bu evlilik sırasında Melanie Sykes, kocasına saldırdığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Suçunu kabul eden Sykes'ın bu evliliği uzun ömürlü olmadı.