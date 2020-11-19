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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 11:29 | 

Gondolcu aşkından ayrı kalamadı: Kollarına koştu

Ünlü sunucu, geçen ay kısa tatilde kaçamak yaptığı yarı yaşındaki sevgilisinden ayrı kalamadı. Bulduğu ilk fırsatta onun yanına koştu.

Backgrid UK, Instagram

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1KAÇAMAK OLAY OLMUŞTU
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KAÇAMAK OLAY OLMUŞTU

Geçmişte kocasına saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü sunucu, genç sevgilisiyle yaptığı bu altı günlük kaçamağın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp yaşadıklarını da "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" olarak tanımlamıştı.

2AYRI KALAMADI
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AYRI KALAMADI

İngiliz sunucu Melanie Sykes, geçen ay arkadaşıyla gittiği İtalya, Venedik tatilinde tanıştığı ve altı günlük bir kaçamak yaşadığı 23 yaşındaki İtalyan gondolcu Riccardo Simionato'dan ayrı kalamadı.

3İLİŞKİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
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İLİŞKİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

50 yaşındaki Sykes, bulduğu ilk fırsatta Venedik'e gitti ve genç gondolcuyla yeniden buluştu. İkili, romantik ilişkilerini kaldıkları yerden sürdürüyor.

4GONDOLUYLA GEZDİ, ONA AŞIK OLDU
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GONDOLUYLA GEZDİ, ONA AŞIK OLDU

Melanie Sykes, genç gondolcu Riccardo Simionato ile geçen ay kadın arkadaşıyla çıktığı Venedik tatilinde tanıştı.

5YARIM SAATLİK KANAL GEZİNTİSİ
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YARIM SAATLİK KANAL GEZİNTİSİ

Gelen bilgilere göre 72 Sterlin karşılığında Riccardo Simionato'nun gondoluyla Venedik kanallarında gezintiye çıkan Sykes, daha sonra genç adamla romantik bir ilişkiye başladı.

6SALGIN BİLE ONU DURDURAMADI
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SALGIN BİLE ONU DURDURAMADI

Londra'ya döndükten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Venedik'i özlediğini belirten Sykes, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasına rağmen yine aynı yere gitti ve genç sevgilisiyle buluştu.

7ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLULUK ANLARI
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'ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLULUK ANLARI'

Melanie Sykes, Riccardo Simionato'nın kendisinin yarı yaşında olması nedeniyle çok eleştirilen bu ilişkisi hakkında "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" demişti.

8İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI
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İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Melanie Sykes, ilk evliliğini 2001 ile 2009 arasında aktör Daniel Caltagirone ile yaptı. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu.

9ÇATI USTASI İLE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI
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ÇATI USTASI İLE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Sykes, Caltagirone'den boşandıktan sonra 43 yaşındayken Twitter üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki çatı ustası Jack Cockings ile evlendi. 2013'te evlenen çift, üç yıl sonra boşandı.

10O EVLİLİK DE KISA SÜRDÜ
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O EVLİLİK DE KISA SÜRDÜ

Bu evlilik sırasında Melanie Sykes, kocasına saldırdığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Suçunu kabul eden Sykes'ın bu evliliği uzun ömürlü olmadı.

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