Yasak aşk, nikah töreninde son buldu: Gelin ve damattan konuklara sabah sürprizi
Gösteri dünyası bu yılın en çok konuşulan düğünlerinden birini geride bıraktı. Ünlü sunucu ile eski asistanı olan nişanlısı, hazırlıkları aşamasında da çok konuşulan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
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KONUKLARINA BİR DE SÜRPRİZ HAZIRLADILAR
Gösterişli düğünün ertesi günü ise gelin ve damadın konuklarına beklenmedik bir sürprizi vardı.
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ÜÇ YILLIK AŞKTA MUTLU SON
2018 yılından bu yana birlikte olan İngiliz sunucu Ant McPartlin ile bir zamanlar kişisel asistanlığını yapan Anne Marie Corbett, hafta sonunda gösterişli bir törenle evlendi. McPartlin ile Corbett'in düğünü İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Hampshire'de bulunan Hecktfield Sarayı'nda yapıldı.
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100 KONUK KATILDI
Her ne kadar "basit ve güzel bir düğün istiyoruz" deseler de bir anda gösteri dünyasında daha şimdiden yılın düğünü olarak nitelendirilen Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in evlilik törenine 100 konuk katıldı. Törenin hazırlıkları cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başladı. Düğün mekanı, onlarca kamyon tarafından getirilen çiçeklerle süslendi.
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GELİNE ÖZEL DİKİLDİ
Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, çok da kolay yollardan geçmeyen ama bu günlere kadar ulaşan aşklarını evliliğe taşırken hem çok mutlu hem de çok şık görünüyordu. Gelin Anne Marie Corbett törende Suzanne Neville imzalı, tek omuzlu bir gelinlik giydi. Corbett'e özel olarak dikilen gelinlik, davetlilerden de tam not aldı. Damat Ant McPartlin ise bir smokin giydi.
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HAZIRLIKLAR SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRDÜ
Ünlü konukların tanıklığında evlenen Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlence sonrası konuklarına bir sürpriz hazırladı. Tören sırasında alkolü fazla kaçıran konuklar için parasını önceden ödedikleri bir spa programı satın aldı. Çiçeği burnunda çiftin konukları, bu sayede ücreti ödenmiş bu spa programından faydalanıp kendilerine özel bakım yaptırabilme imkanı buldu.
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'YILIN DÜĞÜNÜ'
Ant McPartlin ile Anne Marie Corbettin düğün töreni için 500 bin sterlin harcandığı belirtiliyor. Çiftin çok gösterişli bir tören yerine daha sakin bir şekilde evlenmek istediği belirtilmişti. Fakat düğün töreni daha hazırlıkları aşamasında hem basının hem de kamuoyunun büyük ilgisini çekti ve "yılın düğünü" olarak nitelendirildi.
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ÜNLÜ KONUKLAR
Tam adı Anthony David McPartlin olan ünlü sunucu Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'ın düğün törenine, aralarında İngiltere'nin ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu 100 konuk davet edildi. Bu konuklar gecelik fiyatı oldukça pahalı olan bir lüks otelde ertesi güne kadar konakladılar.
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LÜKS OTELDE KONAKLAMA
McPartlin ve Corbett'in yakınlarının anlattığına göre çift, aslında yurt dışında evlenmeyi planlıyordu. Fakat Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle bu kararlarını değiştirip İngiltere'de evlenmek zorunda kaldılar.
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BALAYI SUİTİ
Çift, düğünün ardından geceliği 5 bin sterlin olan balayı suitinde konakladı.McPartlin ile Corbett, düğün öncesinde de lüks bir villaya taşınıp birlikte yaşamaya başlamışlardı.
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ÜNLÜ SUNUCUNUN ESKİ ASİSTANI
Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in aşk öyküsü de uzun süre İngiltere'de manşetlerden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de Corbett'in, bir dönem McPartlin'in kişisel asistanlığını yapması ve her ikisinin de başkalarıyla evli olmasıydı. Çift, 2018 yılından bu yana birlikte. Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in bu yasak aşkları hatırı sayılır etkisi olan bir şok yaratmıştı. McPartlin, o dönemde Lisa Armstrong ile evliydi. Fakat çift, 11 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Ondan birkaç ay önce de Corbett, iki çocuğunun babasından boşanmıştı.
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2018'DEN BU YANA BİRLİKTELER
Aynı dönemde Anne Marie Corbett, McPartlin'in evinin önünde görüntülenmişti. Ant McPartlin, alkollü araba kullanma suçundan gözaltına alındığında da yanında Corbett vardı. Bütün bunların sonucunda McPartlin'in kişisel asistanıyla aşk yaşadığı söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Her ne kadar ikisi de sessiz kalsa da 2018 yılının haziran ayında ilişkileri saklanamayacak hale geldi ve gün yüzüne çıktı.
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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR
2019 yılında da Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, Wimbledon'da satın aldıkları lüks evde birlikte yaşamaya başladı. Yedi odalı bu ev de en az çiftin aşkları kadar ilgi çekti. Çift, 2020 yılının Noel tatilinde nişanlandı.