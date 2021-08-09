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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 09 Ağustos 2021 - 09:52 | 

Yasak aşk, nikah töreninde son buldu: Gelin ve damattan konuklara sabah sürprizi

Gösteri dünyası bu yılın en çok konuşulan düğünlerinden birini geride bıraktı. Ünlü sunucu ile eski asistanı olan nişanlısı, hazırlıkları aşamasında da çok konuşulan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

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1KONUKLARINA BİR DE SÜRPRİZ HAZIRLADILAR

KONUKLARINA BİR DE SÜRPRİZ HAZIRLADILAR

Gösterişli düğünün ertesi günü ise gelin ve damadın konuklarına beklenmedik bir sürprizi vardı.

2ÜÇ YILLIK AŞKTA MUTLU SON

ÜÇ YILLIK AŞKTA MUTLU SON

2018 yılından bu yana birlikte olan İngiliz sunucu Ant McPartlin ile bir zamanlar kişisel asistanlığını yapan Anne Marie Corbett, hafta sonunda gösterişli bir törenle evlendi. McPartlin ile Corbett'in düğünü İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Hampshire'de bulunan Hecktfield Sarayı'nda yapıldı.

3100 KONUK KATILDI

100 KONUK KATILDI

Her ne kadar "basit ve güzel bir düğün istiyoruz" deseler de bir anda gösteri dünyasında daha şimdiden yılın düğünü olarak nitelendirilen Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in evlilik törenine 100 konuk katıldı. Törenin hazırlıkları cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başladı. Düğün mekanı, onlarca kamyon tarafından getirilen çiçeklerle süslendi.

4GELİNE ÖZEL DİKİLDİ

GELİNE ÖZEL DİKİLDİ

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, çok da kolay yollardan geçmeyen ama bu günlere kadar ulaşan aşklarını evliliğe taşırken hem çok mutlu hem de çok şık görünüyordu. Gelin Anne Marie Corbett törende Suzanne Neville imzalı, tek omuzlu bir gelinlik giydi. Corbett'e özel olarak dikilen gelinlik, davetlilerden de tam not aldı. Damat Ant McPartlin ise bir smokin giydi.

5HAZIRLIKLAR SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRDÜ

HAZIRLIKLAR SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRDÜ

Ünlü konukların tanıklığında evlenen Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlence sonrası konuklarına bir sürpriz hazırladı. Tören sırasında alkolü fazla kaçıran konuklar için parasını önceden ödedikleri bir spa programı satın aldı. Çiçeği burnunda çiftin konukları, bu sayede ücreti ödenmiş bu spa programından faydalanıp kendilerine özel bakım yaptırabilme imkanı buldu.

6YILIN DÜĞÜNÜ

'YILIN DÜĞÜNÜ'

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbettin düğün töreni için 500 bin sterlin harcandığı belirtiliyor. Çiftin çok gösterişli bir tören yerine daha sakin bir şekilde evlenmek istediği belirtilmişti. Fakat düğün töreni daha hazırlıkları aşamasında hem basının hem de kamuoyunun büyük ilgisini çekti ve "yılın düğünü" olarak nitelendirildi.

7ÜNLÜ KONUKLAR

ÜNLÜ KONUKLAR

Tam adı Anthony David McPartlin olan ünlü sunucu Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'ın düğün törenine, aralarında İngiltere'nin ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu 100 konuk davet edildi. Bu konuklar gecelik fiyatı oldukça pahalı olan bir lüks otelde ertesi güne kadar konakladılar.

8LÜKS OTELDE KONAKLAMA

LÜKS OTELDE KONAKLAMA

McPartlin ve Corbett'in yakınlarının anlattığına göre çift, aslında yurt dışında evlenmeyi planlıyordu. Fakat Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle bu kararlarını değiştirip İngiltere'de evlenmek zorunda kaldılar.

9BALAYI SUİTİ

BALAYI SUİTİ

Çift, düğünün ardından geceliği 5 bin sterlin olan balayı suitinde konakladı.McPartlin ile Corbett, düğün öncesinde de lüks bir villaya taşınıp birlikte yaşamaya başlamışlardı.

10ÜNLÜ SUNUCUNUN ESKİ ASİSTANI

ÜNLÜ SUNUCUNUN ESKİ ASİSTANI

Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in aşk öyküsü de uzun süre İngiltere'de manşetlerden inmemişti. Bunun en önemli nedeni de Corbett'in, bir dönem McPartlin'in kişisel asistanlığını yapması ve her ikisinin de başkalarıyla evli olmasıydı. Çift, 2018 yılından bu yana birlikte. Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in bu yasak aşkları hatırı sayılır etkisi olan bir şok yaratmıştı. McPartlin, o dönemde Lisa Armstrong ile evliydi. Fakat çift, 11 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Ondan birkaç ay önce de Corbett, iki çocuğunun babasından boşanmıştı.

112018DEN BU YANA BİRLİKTELER

2018'DEN BU YANA BİRLİKTELER

Aynı dönemde Anne Marie Corbett, McPartlin'in evinin önünde görüntülenmişti. Ant McPartlin, alkollü araba kullanma suçundan gözaltına alındığında da yanında Corbett vardı. Bütün bunların sonucunda McPartlin'in kişisel asistanıyla aşk yaşadığı söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Her ne kadar ikisi de sessiz kalsa da 2018 yılının haziran ayında ilişkileri saklanamayacak hale geldi ve gün yüzüne çıktı.

12GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

2019 yılında da Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett, Wimbledon'da satın aldıkları lüks evde birlikte yaşamaya başladı. Yedi odalı bu ev de en az çiftin aşkları kadar ilgi çekti. Çift, 2020 yılının Noel tatilinde nişanlandı.

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