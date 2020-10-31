İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili çarpıcı iddia: Kraliçe gelecek yıl tahtı bırakıyor
Her biri Hollywood ünlüleri gibi attıkları her adımla ilgi çeken İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Backgrid USA, Backgrid UK
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Buna göre, Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki yıl 95 yaşına girecek. O zaman da tahtı, kendisinden sonra sırada olan büyük oğlu Charles'a devredecek.
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Bu iddiayı ortaya atan kişi, kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci ve yazar Robert Jobson.
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Jobson'ın iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, gelecek yıl 95 yaşına girecek. Yeni yaşıyla birlikte de tahtı veliaht prens olan oğlu Charles'a bırakacak.
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Jobson bu iddiayı konuk olduğu The Royal Beat adlı programda dile getirdi. Robert Jobson, bunu ileri sürdü fakat ona göre de Kraliçe 2. Elizabeth aslında tahtı bırakmayı da çok istemiyor.
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"Kraliçe'nin gelecek yıl tahtı bırakacağına kesin olarak inanıyorum" diyen Jobson "Sanırım bunu yapmak istemeyecek. Ama gerçekçi olursak her şeyi Charles'a teslim edecek bir noktaya da gelecek. Ve sonra oğlunuzun gözlerine bakarak nasıl ona "Kral olmayacaksın' diyebilirsiniz ki?" diye sürdürdü sözlerini.
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21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe 2. Elizabeth, babası Albert Frederick Arthur George'un ya da daha çok bilinen adıyla 6. George'un ölümünden sonra tahta çıktı.
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6 Şubat 1952'de tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth o zamandan bu yana unvanını koruyor. Kraliçe'nin, tahta çıkışından bir yıl sonra yapılan taç giyme töreni de TV'de yayınlandı ve bu da alanında bir ilk oldu.
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Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, sonradan Edinburgh Dükü unvanını alan Prens Philip ile 1947'de evlendi. Çiftin bu evlilikten Charles, Anne, Andrew ve Edward adında dört çocuğu oldu.
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Kraliçe'den sonra taht sıralamasında şu an 71 yaşında olan oğlu Charles geliyor. Onun ardından ise Diana Spencer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Prens William var.
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Prens William'dan sonra tahta en yakın üyeler ise Kate Middleton ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları George, Charlotte ve Louis.