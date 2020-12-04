Eski hayatÄ± geride kaldÄ±

YILLAR Ã–NCE Ã–NÃœNDE FOTOÄžRAF Ã‡EKTÄ°RDÄ°ÄžÄ° SARAYA GELÄ°N GÄ°TTÄ° 1996 yÄ±lÄ±nda daha gencecik bir kÄ±zken arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Londra gezisinde Buckingham SarayÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸraf Ã§ektiren Meghan Markle, yÄ±llar sonra aynÄ± saraya gelin olarak adÄ±m attÄ±. Hayal ettiÄŸi kabulÃ¼ gÃ¶remedi belki ama dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarlarÄ±ndan biri olan Prens Harry'nin kalbini Ã§aldÄ± ve bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi oldu. Fakat sadece 20 ay geÃ§meden saraydan elini eteÄŸini Ã§ekip bambaÅŸka bir hayata doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.