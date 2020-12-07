İngiliz Kraliyet ailesine "The Crown" resti

Küresel bir televizyon ağı tarafından yayınlanan The Crown dizisi İngiliz kraliyet ailesinde olay oldu...
Backgrid UK, Depo Photos
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İngiliz Kraliyet ailesinin talebine rağmen, Prenses Diana’nın hayatına ele almaya başlamasının ardından eleştirilen The Crown dizisinin kurmaca olduğuna dair uyarı yayımlamayacağını açıkladı.
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Netflix'te yayınlanan ve 2. Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan ’The Crown’ (Taç) dizisine kurgu uyarısı koyma talebini reddetti.
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Kuruluştan yapılan açıklamada, The Crown’u her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz denildi.
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Birçok İngiliz izleyicilerinin beğenisini kazanan dizi, son sezonunda, kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana’ya soğuk ve acımasızca davrandığını öne süren sahneler yer vermeye başlayınca eleştirilerin hedefi olmuştu.
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İngiliz medyasından Guardian gazetesinden köşe yazarı Simon Jenkins, Dördüncü sezona ’uydurma ve hakaret içermekle" yönelik eleştirilerini yöneltmişti.
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Dizinin yeni sezonunda Prenses Diana'nın gençlik yıllarını Emma Corrin canlandırıyor. Gelecek sezonda ise aynı rolü Elizabeth Debicki üstleniyor. Prens Charles'ın gençliğini Josh O'Connor canlandırıyor. Olgunluk dönemini ise geçtiğimiz günlerde adı Lily James ile bir skandala karışan Dominic West'in oynayacağı ileri sürülüyor.