İngiliz basınının iddiası: Kate ve William, çocuklarını da alıp Londra'dan gidiyor
Corona virüs salgınının giderek tepe noktaya çıktığı İngiltere'de önlemler de sıkılaşmaya başladı. Okullar bu cuma günü derslerin bitiminden sonra süresiz tatile girecek. Kraliçe'nin kocası ile birlikte Windsor'da kendilerini tecrit edeceği biliniyor. Prens Charles da eşiyle birlikte kendi kendini izole edecek. Bu süreçte babaannesinin ve babasının bazı görevlerini üstleneceği konuşulan Prens William ve eşi Kate Middleton ile ilgili de bazı iddialar basına yansıyor.
BACKGRID UK
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1
OKULLAR TATİLE GİRİYOR
Bu iddialara göre Cambridge Dükü ve Düşesi üç çocuklarını da alıp salgının ülkedeki merkezi olan Londra'dan uzaklaşacak. Çiftin, bu sıkıntılı süreci, evlendikleri 2011 yılında kendilerine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hediye edilen Anmer Hall konutunda atlatacağı ileri sürülüyor. Bu kır evi Norfolk yakınlarında bulunuyor.
2
KIR EVİNE GİDİYORLAR
İleri sürülenlere göre her ikisi de aynı okula giden altı yaşındaki Prens George ile 4 yaşındaki Prenses Charlotte bu cuma son kez okula gidecekler. Sonra da anne ve babaları onları da bir yaşındaki Louis'yi de alıp Anmer Hall'a gidecekler.
3
DOĞAYLA BAŞ BAŞA
Çiftin Anmer Hall konutunun, doğayla iç içe olduğu, böylece beş kişilik aileye birlikte doğal ortamda vakit geçirme olanağı sağlayacağı konuşuluyor. Cambridge çiftinin bu şekilde kendilerini ve özellikle de çocuklarını korumayı amaçladığı belirtiliyor.