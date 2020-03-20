İngiliz basınının iddiası: Kate ve William, çocuklarını da alıp Londra'dan gidiyor 

KIR EVİNE GİDİYORLAR İleri sürülenlere göre her ikisi de aynı okula giden altı yaşındaki Prens George ile 4 yaşındaki Prenses Charlotte bu cuma son kez okula gidecekler. Sonra da anne ve babaları onları da bir yaşındaki Louis'yi de alıp Anmer Hall'a gidecekler.