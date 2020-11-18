İnfluenza nedir ve ne demek? İnfluenza belirtileri ve aşısıyla ilgili detaylar!
İnfluenza belirtileri koronavirüs salgını devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle semptomları benzerlik gösteren influenza bronşları, burnu, boğazı ve akciğerleri sarabilen İnfluenza, kişiden kişie bulaşabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakaı Fahrettin Koca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." dedi. Peki, İnfluenza belirtileri nedir ve nasıl bulaşır? İşte, influenza belirtileri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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İnfluenza hastalığı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Grip kuzey yarım kürede yer alan her ülkede ifade edilen aylar arasında toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edilmelidir.
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İNFUENZA NEDİR?
İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır. Bunlardan;
Influenza A: İnsan, kuş, domuz, at gibi memelilerde konaklayabilmektedir. Influenza A virüsü, taşıdığı
Hemaglutinin ve Neuroaminidase yüzey antijenleri temelinde farklı alt tiplere ayrılırlar. Influenza A(H1N1) Domuz Gribi İnfluenza A(H3N2) gibi...
Influenza B: Sadece insanda konaklamaktadır. Influenza B virüsü alt tiplere ayrılmaz.
Influenza C: Genellikle görülen ve hafif grip olarak bilinmektedir.
Yeni Influenza virüs tipleri, sık antijenik değişim, genetik mutasyon ve viral replikasyonlar sonucu ortaya çıkarlar. Ayrıca, sık antijenik varyant gelişimi mevsimsel epidemiler için virolojik taban hazırlar.
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İNFLUENZA BELİRTİLERİ NEDİR?
Ani olarak 39 C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır.
Hastalık tablosuna boğaz ağrısı, burun akıntısı, aksırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi belirtiler eklenir ve bazı vakalarda da karın ağrısı, bulantı, kusma görülebilir.
Influenzayı, bu semptomlarla,solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer patojenlerden ayırmak zordur.
Hastaları mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir.
Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmakta ancak halsizlik belirtilerin kaybolmasından sonra da devam etmekte, hatta 2 hafta kadar sürebilmektedir.
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Halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır. Soğuk algınlığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.
Acil müdahale gerektiren belirtiler:.
Erişkinlerde:.
*Nefes darlığı veya zor nefes almak.
*Bilinç bulanıklığı.
*Sık ve uzun süreli kusma.
Çocuklarda:.
* Hızlı veya zor nefes alma.
* Vücutta solgunluk ya da morarma.
* Beslenememe.
* Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil.
* Huzursuzluk.
* Ateşle beraber döküntü görülmesi.
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İNFLUENZA BULAŞIR MI?
Influenza virüsü çok kolay ve hızlı bulaşır. Başlıca bulaşma yolları, öksürük ve aksırıkla etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kişilerin ağız-burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaşmadır..
Hasta kişilerden etrafa saçılan virüs parçacıklarının havada asılı kalabilme yeteneğinde olması bulaşıcılığı daha da arttırmaktadır. Bu nedenle grip evde, iş yerinde, okullarda, kreşlerde, toplu taşım araçlarında çok kolaylıkla bulaşır..
Mikrobu kapmış ancak henüz belirtileri başlamamış kişilerde yani hastalığın kuluçka süresince de bulaştırma mümkündür..