İnfluenza nedir ve ne demek? İnfluenza belirtileri ve aşısıyla ilgili detaylar!

İNFLUENZA BELİRTİLERİ NEDİR? Ani olarak 39 C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır.



Hastalık tablosuna boğaz ağrısı, burun akıntısı, aksırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi belirtiler eklenir ve bazı vakalarda da karın ağrısı, bulantı, kusma görülebilir.



Influenzayı, bu semptomlarla,solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer patojenlerden ayırmak zordur.



Hastaları mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir.



Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmakta ancak halsizlik belirtilerin kaybolmasından sonra da devam etmekte, hatta 2 hafta kadar sürebilmektedir.