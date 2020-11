İnfluenza nedir ve ne demek? İnfluenza belirtileri ve aşısıyla ilgili detaylar!

İNFUENZA NEDİR? İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır. Bunlardan;



Influenza A: İnsan, kuş, domuz, at gibi memelilerde konaklayabilmektedir. Influenza A virüsü, taşıdığı



Hemaglutinin ve Neuroaminidase yüzey antijenleri temelinde farklı alt tiplere ayrılırlar. Influenza A(H1N1) Domuz Gribi İnfluenza A(H3N2) gibi...



Influenza B: Sadece insanda konaklamaktadır. Influenza B virüsü alt tiplere ayrılmaz.



Influenza C: Genellikle görülen ve hafif grip olarak bilinmektedir.



Yeni Influenza virüs tipleri, sık antijenik değişim, genetik mutasyon ve viral replikasyonlar sonucu ortaya çıkarlar. Ayrıca, sık antijenik varyant gelişimi mevsimsel epidemiler için virolojik taban hazırlar.