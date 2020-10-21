İnfluenza nedir, belirtileri neler?

İnfluenza virüsleri hasta kişiden diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilmekte, insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında hastalık en yoğun dönemine ulaşmaktadır. İnfluenza genellikle hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, hasta kişiye 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşmaktadır. Peki, influenza nedir? İnfluenza belirtileri neler?
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1
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İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır. Grip, hasta bir insanın öksürük ve hapşırıkla havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Kirli ellerle de yayılım mümkündür. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir. Ilıman bölgelerde kışın yıllık salgınlar meydana getirir.
2
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İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELER?
Mevsimsel grip yaklaşık 2 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş(bütün grip hastalarında ateş olmayabilir), öksürük (genellikle kuru), baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir.
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Öksürük ağır olabilir ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri insanlar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar (astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi) bu kapsamdadır. Kronik sağlık problemleri kötüleşebilir, astımlı hastalarda griple tetiklenen astım atakları, kronik konjestif kalp yetmezliği bulunan hastalarda durumlarının ağırlaşması söz konusu olabilir.
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İNFLUENZA KORUNMA YOLLARI
• Elleri sık sık yıkamak.
• Kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak.
• Ev ve iş yerlerini sık sık havalandırmak.
• Hasta bireylerin kalabalık ortamlara girmemesi.
• Hapşırık ve aksırıklarda ağzınızı mendille kapatmak