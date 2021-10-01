influencer ne demek? Influencerlar nasıl pazar kazanır? Yeni çağın mesleği influencer...

Influencerlar nasıl pazar kazanır? Bir kimsenin influencer olabilmesi için sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde ve doğru olarak kullanması gerekir. Kişi kendi alanında uzman olduğu göstermelidir. Bir kişinin influencer olmasındaki en önemli nokta erişim noktalarıdır. İnfluencerların takipçilerinin de beğeni ve yorumları talep edilir ve ürünün pazarlanması sağlanır.



İnfluencer olmanın ilk yolu başta da söylenildiği gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapmaktır. Kendilerinin iyi olduğu ve sevdikleri alana dair yapılan paylaşımlarını sürekli olarak devam ettirmeliler. Bu alanlara ilgi duyan kişileri zaman içinde toplayarak belirli bir kitle kazanmalıdırlar.



Influencerlar farklı yöntemler kullanarak gelir elde eder. Bunlar oldukça fazla olmakla beraber, en yaygın olanlar şöyledir;



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