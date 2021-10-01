influencer ne demek? Influencerlar nasıl pazar kazanır? Yeni çağın mesleği influencer...
Influencer. son yıllarda adını en çok duyduğumuz mesleklerden biri. Kitlesel etkileşimin mümkün olduğu, saniyeler içinde milyonlarca insanın etkileşim kurabildiği özel platformlar ile birlikte influencer sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok uygulamalarını aktif olarak kullanan ve binlerce takipçisi bulunan kişiler influencer olarak adlandırılıyor. Peki, influencer tam olarak ne demek, nasıl influencer olunur?
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Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür. Etkileyici içeriğe örnek olarak influencer'ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilir. E-ticaretin olmazsa olmazı sosyal medya ağlarında, birçok marka influencer’lar ile çalışıyor.
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Yetkisi, bilgisi, konumu veya hedef kitlesiyle ilişkisi nedeniyle başkalarının satın alma kararlarını etkileme gücünü elinde bulundurur. Bu kişilerin yalnızca pazarlama araçları değil, markaların pazarlama hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapabilecekleri sosyal ilişki varlıkları olduklarını belirtmek gerekir.
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Influencerlar nasıl pazar kazanır?
Bir kimsenin influencer olabilmesi için sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde ve doğru olarak kullanması gerekir. Kişi kendi alanında uzman olduğu göstermelidir. Bir kişinin influencer olmasındaki en önemli nokta erişim noktalarıdır. İnfluencerların takipçilerinin de beğeni ve yorumları talep edilir ve ürünün pazarlanması sağlanır.
İnfluencer olmanın ilk yolu başta da söylenildiği gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapmaktır. Kendilerinin iyi olduğu ve sevdikleri alana dair yapılan paylaşımlarını sürekli olarak devam ettirmeliler. Bu alanlara ilgi duyan kişileri zaman içinde toplayarak belirli bir kitle kazanmalıdırlar.
Influencerlar farklı yöntemler kullanarak gelir elde eder. Bunlar oldukça fazla olmakla beraber, en yaygın olanlar şöyledir;
YouTube KanalıReklamlar Link Paylaşımı
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influencerın ismini geniş kitleye duyurdukları platformlarında başında YouTube geliyor ancak YouTube reklamlarından alınan gelir, o videonun izlenme sayısı, videonun ne kadar süre izlendiği, kullanıcıların karşılarına çıkan reklamı izleme süresi, videonun reklam verenler için uygunluğu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.