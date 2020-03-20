İnfaz yasasında son durum… 2. Yargı paketinde neler var?

'TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCU' Muş, paket içinde bazı tüketici davalarında dava şartı olarak arabuluculuk müessesesini getirdiklerini ifade ederek, "Burada önce bir zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90. Yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş oluyoruz. Tüketici mahkemelerinde yaklaşık 50 bin dava görülüyor. Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükü arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.