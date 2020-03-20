İnfaz yasasında son durum… 2. Yargı paketinde neler var?
İnfaz yasasında son durum ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. AKP milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Kanun teklifi ardından 2. Yargı paketinin içeriği bir kez daha gündeme geldi. Peki, 2. Yargı paketinde neler var?
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İnfaz yasası ve ikinci yargı paketiyle ilgili gelişmelere bir yenisi eklendi. Hem binlerce mahkum hem de yakınları, af yasası ve ceza indirimiyle ilgili yapılan her açıklamayı yakından takip ediyordu.AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz yasası ve 2. Yargı paketiyle ilgili son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 63 maddelik 2'nci yargı paketi teklifinin detayları belli oldu. 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildiren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, son aşamaya geldiklerini vurguladı ve düzenlemeyle birlikte yapılacak değişikleri açıkladı.
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'TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCU'
Muş, paket içinde bazı tüketici davalarında dava şartı olarak arabuluculuk müessesesini getirdiklerini ifade ederek, "Burada önce bir zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90. Yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş oluyoruz. Tüketici mahkemelerinde yaklaşık 50 bin dava görülüyor. Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükü arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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MAHKEMELERİN İŞLEYİŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK
Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri, bunları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik çok iyi hazırladığımız bir pakettir. Hem mahkemelerde, hem avukatlar, hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usuller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme" ifadelerini kullandı.
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"İNFAZ DÜZENLEMESİ 3. YARGI PAKETİ'NDE OLACAK"
Muş, infaz düzenlemesinin 3'üncü yargı paketinde olacağını belirterek, "İnfaz düzenlemesinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Meclis'te bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığı'na sunacağız" ifadelerini kullandı.