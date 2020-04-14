İnfaz yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Af yasası yasalaştı mı?
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul ederek Meclis'ten geçti. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği infaz düzenlemesiyle beraber, 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. 86 saat süren yoğun mesai sonrası, gözler infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Peki, infaz yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Af yasası yasalaştı mı? İşte, infaz düzenlemesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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3 Nisan'da başlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Düzenleme, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylama sonucu kabul edilerek yasalaştı. Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından birkaç gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor. Peki, af yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, infaz düzenlemesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler..
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İNFAZ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI MI?
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Çağdaş ceza infaz sistemi temel olarak, hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etme, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirme, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırma, böylelikle cezanın genel ve özel önleme etkisinin oluşmasını sağlama ve toplumu suça karşı korumayı amaçlıyor.
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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu amaç kapsamında çıkarılan 70 maddelik düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.
Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.
Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi.
Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi.Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.
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NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Af yasasının ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.
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90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU
Cezaevinde geçirilmesi gereken sürelerin yeniden belirlendiği 70 maddelik düzenlemeyle başta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından ilk olarak açık cezaevinde bulunup izinli sayılan hükümlülerin tahliyesi öngörülüyor.
Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından birkaç gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.
Adalet Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü için tahliye planı hazırladı.
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Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak.
İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek. Hükümlüler cezaevlerinden, otobüslerle koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ayrılacak.