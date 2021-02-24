İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı alım yapacak
İnfaz Koruma Memuru (İKM) gardiyan alımı için Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. 13 bin 202 yeni personel alımı yapacağını açıklayan Adalet Bakanlığı, bu alım sürecinde İKM-Gardiyan alımına da yer vereceklerini duyurdu. 4.918 infaz ve koruma memuru alımında başvurular 23 Şubat ve 12 Mart tarihleri aralığında alınacak.
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Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı ile ilgili ilan yayımlandı. Adalet Bakanlığı 4.918 infaz ve koruma memuru alımı yapacak. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklar. İşte başvuru şartları
BAŞVURU ŞARTLARI
Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
Genel Şartlar:
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)