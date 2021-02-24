İnfaz Koruma Memuru (İKM-Gardiyan) alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı alım yapacak

ÖZEL ŞARTLAR Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;



En az lise veya dengi okul mezunu olmak



Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,



Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)