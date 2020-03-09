İndirimler, faizlerde düzenlemeler... İşte mart ayı otomobil kampanyaları!
Otomobil şirketleri kampanyalarına mart ayında da devam ediyor. Kimi indirim sağlarken, kimi faizlerde değişikliklere gitmiş durumda. İşte bu aya özel otomobil kampanyaları...
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TOYOTA KAMPANYALARI
Toyota, mart ayına özel kampanya kapsamında, yeni Corolla Hatchback'i 157 bin 900 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid'i ise 193 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.
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Merakla beklenen Yeni Corolla Hatchback 157 bin 900 TL'den, Toyota'nın hibrit ürün gamını tamamlayan yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile kampanyadaki yerini alıyor. Corolla Hatchback'lere, lansmana özel fiyatlar ile mart ayı boyunca benzerlerine oranla yüzde 9 daha avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor.
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Toyota, kamu bankalarının yerli üretim araçları destekledikleri finans kampanyası çerçevesinde Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranı uygulanmasına devam ederken, 31 Mart'a kadar Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerini kapsayan 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanya seçeneği de yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.
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2020 model Hilux'lar ise 75 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır finansman oranı ile tüm Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekliyor. Kampanyanın bir diğer gözde modeli Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit ve benzinli seçenekleri olacak.
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Özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekleyen 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.ÖTV teşviki kapsamında olan 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den, 2020 model yılına ait Yaris 104 bin 700 TL'den, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL'den ve 2020 model Toyota C-HR'ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla kampanyaya dahil oluyor.Yüzde 0,96'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın mart kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" olanağı da tanınıyor.Toyota, yeni devreye aldığı program ile 5 yıl veya 100 bin kilometreye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.
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CITROEN KAMPANYALARI
Citroen, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için mart ayına özel fiyatlarla cazip faiz oranları sunuyor.
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Citroen açıklamasına göre, mart ayına özel Citroen marka araçlarda 50 bin TL için yüzde 0,69’dan başlayan faiz imkanı tanınıyor.
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Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 210 bin 500TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Tam otomatik Berlingo'ya ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile sahip olmak mümkün oluyor.
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Citroen binek modellerinden; tasarımı ile dikkati çeken Citroen C3 ve Citroen C3 Aircross SUV’un yanı sıra verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modelleri de 50 bin TL için 12 ay vade yüzde 0,69 faiz ile satışa çıkıyor.
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HONDA KAMPANYALARI
Yeni Honda CR-V, 100.000 TL'ye 12 ay %0,49 faiz fırsatı sağlıyor. Kampanya 01-31 Mart 2020 tarihleri arasında ve CRV model sıfır araçlar için geçerli. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabilir.
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RENAULT KAMPANYALARI
Aylık 1.449 TL ödeme ile Yeni CLIO
Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni CLIO Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 113.000 TL’lik fiyat ile geçerlidir. İlgili aylık ödeme tutarı, CLIO Plan kampanyası kapsamında, 39.900 TL peşinat ile kullanılacak kredi için 35 aylık eşit ödeme ve 53.110 TL’lik son taksit ödemesine göre hesaplanmış tutardır. İlgili kampanyanın faiz oranı %0,99’dur.
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Aylık 1.599 TL ödeme ile Yeni CLIO EDC
Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni CLIO Icon 1.3 TCe EDC 130 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 154.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir. İlgili aylık ödeme tutarı, CLIO Plan kampanyası kapsamında, 67.270 TL peşinat ile kullanılacak kredi için 35 aylık eşit ödeme ve 69.705 TL’lik son taksit ödemesine göre hesaplanmış tutardır. İlgili kampanyanın faiz oranı %0,99’dur.
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MEGANE Sedan 139.900 TL' den başlayan fiyatlar ve 24.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir.
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CLIO HB 98.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 24.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki CLIO HB Joy 0.9 TCe 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir.
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PEUGEOT KAMPANYALARI
PEUGEOT 208
Cam Tavanlı Dizel 208 SIGNATURE Mart ayına özel %0,99 faiz fırsatıyla satılıyor.
PEUGEOT 301-PEUGEOT 308
50.000 TL için %0,99 faiz fırsatıyla satılıyor.
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YENİ PEUGEOT 508
70.000 TL için 36 ay %0,69 faiz fırsatıyla satılıyor.
PEUGEOT SUV 3008- PEUGEOT SUV 5008- YENİ PEUGEOT BOXER MİNİBÜS
90.000 TL için 36 ay, %0,69 faiz fırsatıyla satılıyor.
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YENİ PEUGEOT RIFTER
60.000 TL için %0 faiz fırsatıyla satılıyor.
YENİ PEUGEOT PARTNER VAN-PEUGEOT BOXER VAN- PEUGEOT EXPERT VAN
50.000 TL için %0,69 faiz fırsatıyla satılıyor.
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HYUNDAI KAMPANYALARI
i20'lerde 5.000 TL'ye varan indirim ve yüzde 0,99 faiz fırsatı,
KOBİ ve çiftçilere özel 7.400 TL’ye varan ek indirim ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor.
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FORD KAMPANYALARI
- Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz,
- Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49 faiz seçeneği sağlanıyor.
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- Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları düzenleniyor.
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JEEP KAMPANYALARI
Jeep Renegade ve Compass modellerinde anahtar tesliminde 15 bin TL’lik nakit indirimi sunuluyor.
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Jeep Renegade’inLongitude donanım seviyesinde 16 inç alüminyum jantlar, sis lambaları, Cruise Kontrol, 5 inç UConnect dokunmatik ekran, arka park sensörü, trafik işareti tanıma gibi güvenlik ve konfor özellikleri öne çıkıyor.
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Modelin Limited versiyonlarında ise yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect™ 7.0" Bilgi Eğlence Sistemi, Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkazı, Park Yardım Sistemi, Akıllı Hız Asistanı gibi özellikler bulunuyor.
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DACIA KAMPANYALARI
120.900 TL' den başlayan fiyatlar ve 24.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 otomobilin, perakende satın alımında geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
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Duster’ın ortalama 156 (benzin) / 141 (LPG) g/km; yakıt tüketimi 6,8 (benzin) / 8,7 (LPG) lt/100 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.03.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.
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113.900 TL' den başlayan fiyatlar ve 24.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 otomobilin, perakende satın alımında geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Duster’ın ortalama CO2 salımı 120- 122; yakıt tüketimi 5,6 - 5,7 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.03.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
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86.350 TL'den başlayan fiyatlar ve 24.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg otomobilin, perakende satın alımında geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Sandero’nun ortalama 120/ 125 g/km; yakıt tüketimi 5,3/ 5,5 lt/100 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.03.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
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83.250 TL' den başlayan fiyatlar ve 24.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerlidir. Dokker’ın ortalama CO2 salımı 108 g/km; yakıt tüketimi 4,1lt/100 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.03.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
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FIAT KAMPANYALARI
Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarının devam ettiği kampanya ile herkes için iyi bir otomobil iddiası ile yollara çıkan, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea ailesinin üyeleri 50 bin TL için 24 ay vadeli, yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.
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MITSUBISHI KAMPANYALARI
Temsa Motorlu Araçlar 31 Mart 2020’ye kadar Mitsubishi yeniL200, Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde faiz kampanyalarını uygulamaya başladı. Mart ayında 2019 ve 2020 model Yeni L200 modellerinde 100.000 TL’ye, 24 ay, 0,69 finansman kampanyası geçerli olacak.
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Mart ayında Mitsubishi Motors’un SUV modeli 2019 Eclipse Cross CVT araçlariçin geçerli olan kampanyasında 50.000 TL’ ye 12 ay yüzde 0,69 kampanyası uygulanacak. Mart ayında 2019 Space Star için 36.000 TL’ ye 12 ay 0,49 finansman kampanyası uygulanıyor.
INSIGNIA: 120.000 TL, 20 Ay, %0,49 kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.
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SUZUKI KAMPANYALARI
Ön satışta mart ayına özel 176 bin 900 TL'den fiyatlar başlarken, takas avantajı sunuluyor. Kampanya 2020 0 km Vitara modellerini kapsıyor. Ön satış kapsamında satın alınan araçlar 2020 Nisan ayı itibariyle teslim edilmeye başlanacak. Kampanya 31 Mart tarihine kadar sürecek.
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KIA KAMPANYALARI
Kia'nın Sportage modelinde 70 bin TL 18 ay vade yüzde 0,49 faiz avantajı sunuluyor.
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Ayrıca; Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modellerini 30 bin TL’ye 15 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla otomobil severlerle buluştururken, XCeed’de ise 50.000TL’ye 12 ay yüzde 0.49 faiz avantajı sunuyor.
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ISUZU KAMPANYALARI
Isuzu kamyonlarda 140.000 TL'ye 12 ay %0 faiz, Isuzu midibüslerde 140.000 TL'ye 24 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.
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ALFA ROMEO KAMPANYALARI
Alfa Romeo yetkili servis harcamalarınıza Migros ve Macrocenter’dan alışveriş çeki hediye ediliyor.
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VOLVO KAMPANYALARI
31.12.2017 öncesi trafiğe çıkan white segment otomobiller için motor yağında yüzde 50 indirimle birlikte bakım ve aşınma parçalarında yüzde 20’ye varan indirim sunuluyor.
Plakasını ZUBİZU’ya kaydedenlere her Shell V-Power yakıt alımında 4 kat Smart Puan hediye ediliyor. Aracınızın plakası ve varsa Shell ClubSmart kart numaranız ile kampanyaya katıldıktan sonra başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan her ay 4 kat Smart Puan kazanacaksınız. Shell ClubSmart kartınız yoksa kampanyaya katılım esnasında size otomatik olarak atanacak yeni kart ile kampanyadan faydalanabilirsiniz. Shell V-Power yakıt alımınızı takip eden 48 saat içerisinde kazandığınız Shell Smart Puanlarınız, Shell ClubSmart kartınıza yüklenecek.Böylelikle Shell istasyonlarında bedava yakıt hediyesinden faydalanabilirsiniz.
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Ayrıca 3 yaş ve üzeri Audi'niz için, ZUBİZU'ya özel mekanik işçilik hizmetlerinde, Castrol yağlarda, araç lastiklerinde ve Audi Orijinal Parçaları'nda özel indirim ayrıcalıkları sunuluyor.
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VOLKSWAGEN KAMPANYALARI
Eğer 2 yaş üzeri bir Volkswagen Binek Araç modeline sahipseniz, ZUBİZU mobil uygulamasını kullanarak bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Otomobilinizin yaşına göre motor yağı ve lastik indirimi sunuluyor.