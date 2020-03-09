İndirimler, faizlerde düzenlemeler... İşte mart ayı otomobil kampanyaları!

Özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekleyen 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.ÖTV teşviki kapsamında olan 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den, 2020 model yılına ait Yaris 104 bin 700 TL'den, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL'den ve 2020 model Toyota C-HR'ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla kampanyaya dahil oluyor.Yüzde 0,96'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın mart kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" olanağı da tanınıyor.Toyota, yeni devreye aldığı program ile 5 yıl veya 100 bin kilometreye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.