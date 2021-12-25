İndirim kararı ardından iPhone, iPad, Macbook fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni iPhone ve Macbook fiyatları
Döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, başta iPhone, iPad, Macbook olmak üzere birçok ürününün fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Kısa süre önce fiyatlarına zam yapan şirket, sitesindeki fiyatları güncelledi. Peki, indirim kararı ardından iPhone, iPad, Macbook fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni iPhone, iPad ve Macbook fiyatları
Apple Türkiye, kurdaki düşüş sonrası ürünlerine yüzde 21-25 aralığında indirim yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde yayınlanan fiyat listesi güncellendi. iPhone 11 fiyatı son zamlarla 14 bin TL’yi bulmuştu. Peki, yeni indirimlerle birlikte iPhone, iPad, Macbook fiyatları ne kadar oldu?
İNDİRİMLİ MACBOOK FİYATLARI
İndirim kararı sonrası Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.
EN UCUZ iPAD 5 BİN 199 TL OLDU
iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.
iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.
Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.
iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.
Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.