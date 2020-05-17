MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİnanılmaz yöntem! Corona virüse karşı yapılanı gören şoke oluyor
GeriEkonomi İnanılmaz yöntem! Corona virüse karşı yapılanı gören şoke oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Görseller: AP-Reuters
Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 15:00,

İnanılmaz yöntem! Corona virüse karşı yapılanı gören şoke oluyor

Dünyanın her yerinde corona virüse karşı yeni yöntemlerle normalleşme süreci başladı. İşte görenleri çok şaşırtacak o yöntemler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Salgın tebbirleri gevşetilmeye başlanırken yeme içme mekanları sosyal mesafeyi sağlarken müşterilerinin yalnızlığına çare bulmak için yaratıcı çözümler üretiyor.

2
Abone Olgoogle-news

Tayland’da bulunan bir Vietnam restoranı da çözümü oyuncak pandalarda buldu.

3
Abone Olgoogle-news

Maison Saigon adlı restoran, boş bırakılması gereken sandalyelere pandaları oturtarak sosyal mesafenin korunmasını sağladı.

4
Abone Olgoogle-news

Corona virüse karşı güvenli ortam sağlamak için buluna bu yöntem müşterilerin ilgisini çekti.

5
Abone Olgoogle-news

Tabii bu yöntem sadece müşteriler yalnız kalmasın diye yapılmıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Bu yöntemle aynı zamanda sosyal mesafe kuralları da uygulansın diye yapılıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Gelen müşteriler şaşırsa da duruma ayak uydurdukları görülüyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil.

8
Abone Olgoogle-news

Birbirinden ilginç birçok önlem söz konusu. Bunlardan diğeri de geçtiğimiz günlerde ABD Washington şehrinde bulunan üç Michelin yıldızlı lüks restoran, yaratıcı bir yöntem geliştirdi.

9
Abone Olgoogle-news

Restoranlar, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tekrar açıldıktan sonra sosyal mesafe kuralları sebebiyle dolu masalar arasındaki masaları boş bırakacak ve içeriye normal kapasitenin yarısı kadar müşteri alacak. The Inn at Little Washington adlı restoran, müşterilerin "daha az yalnız hissetmesi için" boş masalara 1940'lardan gelmiş gibi görünen cansız mankenler oturtacak.

10
Abone Olgoogle-news

Restoran yetkilileri, cansız mankenlerin kostümleri için Arlington Signature Theater ve Design Foundry ile çalıştı.

11
Abone Olgoogle-news

Restoranın şefi Patrick O’Connell yerel basına verdiği röportajda, "Restoranın doluluğunu yarıya düşürme ve sosyal mesafe kurallarına uyma problemiyle karşılaştığımızda çözümün çok basit olduğunu biliyorduk: İlginç bir şekilde giydirilmiş heykeller" dedi.

12
Abone Olgoogle-news

The Inn at Little Washington'ın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflarda şık giyimli heykellerin yüz yüze oturduğu ve bardaklarının dolu olduğu görülüyor.

13
Abone Olgoogle-news

Restoran açıldığında, çalışanlar cansız mankenlere müşteriymiş gibi davranacak ve arada içeceklerini tazeleyecek.

14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi