İnanılmaz yöntem! Corona virüse karşı yapılanı gören şoke oluyor
Dünyanın her yerinde corona virüse karşı yeni yöntemlerle normalleşme süreci başladı. İşte görenleri çok şaşırtacak o yöntemler...
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Salgın tebbirleri gevşetilmeye başlanırken yeme içme mekanları sosyal mesafeyi sağlarken müşterilerinin yalnızlığına çare bulmak için yaratıcı çözümler üretiyor.
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Tayland’da bulunan bir Vietnam restoranı da çözümü oyuncak pandalarda buldu.
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Maison Saigon adlı restoran, boş bırakılması gereken sandalyelere pandaları oturtarak sosyal mesafenin korunmasını sağladı.
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Corona virüse karşı güvenli ortam sağlamak için buluna bu yöntem müşterilerin ilgisini çekti.
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Tabii bu yöntem sadece müşteriler yalnız kalmasın diye yapılmıyor.
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Bu yöntemle aynı zamanda sosyal mesafe kuralları da uygulansın diye yapılıyor.
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Gelen müşteriler şaşırsa da duruma ayak uydurdukları görülüyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil.
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Birbirinden ilginç birçok önlem söz konusu. Bunlardan diğeri de geçtiğimiz günlerde ABD Washington şehrinde bulunan üç Michelin yıldızlı lüks restoran, yaratıcı bir yöntem geliştirdi.
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Restoranlar, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tekrar açıldıktan sonra sosyal mesafe kuralları sebebiyle dolu masalar arasındaki masaları boş bırakacak ve içeriye normal kapasitenin yarısı kadar müşteri alacak. The Inn at Little Washington adlı restoran, müşterilerin "daha az yalnız hissetmesi için" boş masalara 1940'lardan gelmiş gibi görünen cansız mankenler oturtacak.
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Restoran yetkilileri, cansız mankenlerin kostümleri için Arlington Signature Theater ve Design Foundry ile çalıştı.
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Restoranın şefi Patrick O’Connell yerel basına verdiği röportajda, "Restoranın doluluğunu yarıya düşürme ve sosyal mesafe kurallarına uyma problemiyle karşılaştığımızda çözümün çok basit olduğunu biliyorduk: İlginç bir şekilde giydirilmiş heykeller" dedi.
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The Inn at Little Washington'ın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflarda şık giyimli heykellerin yüz yüze oturduğu ve bardaklarının dolu olduğu görülüyor.
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Restoran açıldığında, çalışanlar cansız mankenlere müşteriymiş gibi davranacak ve arada içeceklerini tazeleyecek.