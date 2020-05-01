İnanılmaz görüntüler! Türk astrofotoğrafçı o anı görüntüledi

'10'UNCU DENEMEMDE ÇEKEBİLDİM' Bu çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamaya başladım. ISS transit fotoğraflarını çekebilen bir tek ben değilim. Daha önce çekenler oldu, benden sonra da olacak. Çok nadir görülebiliyor ve biraz şans işi bunu çekebilmek" diye konuştu.