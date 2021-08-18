İnaktif aşı nedir, mRNA aşısı ne demek? İşte koronavirüs İnaktif ve mRNA aşı türlerinin özellikleri!
İnaktif aşı ve mRNA aşısı koronavirüs pandemi sürecinde hayatımıza giren terimlerden oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama hızı sürerken Bakan Koca yaptığı açıklamada, inaktif aşı ve mRNA aşılarının koruyuculuk özelliklerine değindi. Tıpta öldürülmüş m.o.ları içeren aşı anlamına gelen inaktif aşıların canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi daha kısa oluyor. mRNA ise molekülü işlenmiş, redaksiyona uğramış olarak değerlendiriliyor. Peki, İnaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İşte, İnaktif ve mRNA aşı türlerinin detayları.
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İnaktif aşı ve mRNA koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken aşı türleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde sık sık ismini duyduğumuz inaktif aşılara örnek olarak ülkemizde kullanılan Hepatit A aşısı ve inaktive polio aşısı verilebiliyor. Yaklaşık 30 yıldır kullanımda yer alan mRNA aşısı da canlı aşı olarak biliniyor.
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İNAKTİF AŞI NEDİR?
Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.
Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim aşılarını da subunit aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip aşıları subunit aşılarıdır.
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mRNA NE DEMEK?
Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.
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BAKAN KOCA AŞILARIN ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi;
Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor.
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Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım.
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Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. Doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.