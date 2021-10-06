İnaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? Kimler 3. doz koronavirüs aşısı yaptıracak? Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama
İnaktif aşı ve mRNA aşısı, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 2 doz mRNA aşısı olmuş kişilerin 3'üncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum olmadığı belirtti. Koronavirüs pandemi sürecinde hayatımıza giren terimlerden olan mRNA aşısı molekülü işlenmiş, redaksiyona uğramış olarak değerlendiriliyor. İnaktif aşıların canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi se daha kısa oluyor. Peki, inaktif ve mRNA aşısı nedir? İşte, aşı türleri ve 3. doz corona aşısı hakkında yapılan açıklamalar.
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Kimler 3. doz koronavirüs aşısı yaptıracak, sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ile yanıt buldu. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, "İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum." dedi. Koca, 2 doz mRNA aşısı yaptırmış olanların ise 3. doza ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Tıpta yaklaşık 30 yıldır kullanımda yer alan mRNA aşısı da canlı aşı olarak biliniyor.
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İNAKTİF AŞI NEDİR?
Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.
Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim aşılarını da subunit aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip aşıları subunit aşılarıdır.
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mRNA NE DEMEK?
Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.
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KİMLER 3. DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi;
2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir.
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Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.