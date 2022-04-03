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İMSAKİYE 2022 DİYANET: İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller! İftara ne kadar kaldı?

#İftar#İftar Saatleri#İftara Ne Kadar Kaldı

İftar saatleri, imsakiye 2022 aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Ramazan ayının ikinci günü, 3 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2022 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap vermiş olacak. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı

1/5İMSAKİYE 2022 DİYANET: İftar saat kaçta İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller İftara ne kadar kaldı

Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2022 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2022 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 3 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.21, İstanbul’da 19.37, İzmir’de 19.43'de yapılacak.

Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2/5İSTANBUL İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ



İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:1219:36
203 Nisan05:1019:37
304 Nisan05:0819:38
405 Nisan05:0619:39
506 Nisan05:0419:40
607 Nisan05:0219:41
708 Nisan05:0019:43
809 Nisan04:5919:44
910 Nisan04:5719:45
1011 Nisan04:5519:46
1112 Nisan04:5319:47
1213 Nisan04:5119:48
1314 Nisan04:4919:49
1415 Nisan04:4719:50
1516 Nisan04:4519:51

3/5ANKARA İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ

ANKARA İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:5919:20
203 Nisan04:5719:21
304 Nisan04:5519:22
405 Nisan04:5319:23
506 Nisan04:5119:24
607 Nisan04:5019:25
708 Nisan04:4819:26
809 Nisan04:4619:27
910 Nisan04:4419:28
1011 Nisan04:4219:29
1112 Nisan04:4019:30
1213 Nisan04:3919:31
1314 Nisan04:3719:32
1415 Nisan04:3519:33
1516 Nisan04:3319:34

4/5İZMİR İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ

İZMİR İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:2519:42
203 Nisan05:2319:43
304 Nisan05:2119:44
405 Nisan05:2019:45
506 Nisan05:1819:46
607 Nisan05:1619:47
708 Nisan05:1419:48
809 Nisan05:1319:48
910 Nisan05:1119:49
1011 Nisan05:0919:50
1112 Nisan05:0719:51
1213 Nisan05:0619:52
1314 Nisan05:0419:53
1415 Nisan05:0219:54
1516 Nisan05:0019:55

5/5İMSAKİYE 2022 DİYANET: İftar saat kaçta İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller İftara ne kadar kaldı

Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında karşılaşılan sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgularken, günlük ise 2,5 litre su içilmesine dikkat çekti.

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