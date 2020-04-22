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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 17:01,

İmsakiye 2020 Osmaniye iftar ve sahur vakitleri! Osmaniye sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

2020 Osmaniye İmsakiye bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Osmaniye imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Osmaniye sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar

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Osmaniye iftar ve sahur saatleri, Kadirli, Bahçe, Düziçi başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Osmaniye imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Osmaniye iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Osmaniye sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri

RAMAZAN 2020 OSMANİYE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:1419:2520:47*
225 Nisan04:1219:2520:48
326 Nisan04:1119:2620:49
427 Nisan04:0919:2720:50
528 Nisan04:0819:2820:51
629 Nisan04:0619:2920:53
730 Nisan04:0519:3020:54
801 Mayıs04:0319:3120:55
902 Mayıs04:0119:3220:56
1003 Mayıs04:0019:3320:58
1104 Mayıs03:5919:3320:59
1205 Mayıs03:5719:3421:00
1306 Mayıs03:5619:3521:01
1407 Mayıs03:5419:3621:03
1508 Mayıs03:5319:3721:04
1609 Mayıs03:5119:3821:05
1710 Mayıs03:5019:3921:06
1811 Mayıs03:4919:4021:08
1912 Mayıs03:4719:4021:09
2013 Mayıs03:4619:4121:10
2114 Mayıs03:4519:4221:11
2215 Mayıs03:4419:4321:12
2316 Mayıs03:4219:4421:14
2417 Mayıs03:4119:4521:15
2518 Mayıs03:4019:4621:16
2619 Mayıs03:3919:4621:17**
2720 Mayıs03:3819:4721:18
2821 Mayıs03:3719:4821:20


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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların zekat ibadetini yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için oluşturulan zekat hesaplama modülünün mobil uygulaması hayata geçirildi.TDV'den yapılan açıklamada, vakıf tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sisteminin vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıdığı belirtildi.

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Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.Bu kapsamda vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde "zekat hesaplama modülü" oluşturduklarını hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

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"Bu hizmetimize bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama mobil uygulamasından, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan 'Zekatınızı bağışlamak için tıklayın' butonuna basarak 'bagis.tdv.org' sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla vakfımız tarihinde ilk defa zekat algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu."

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Açık, zekat hesaplama sisteminin toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanabilmesi için sesli tanıtım videosu oluşturarak "zekathesapla.tdv.org" sitesine yüklediklerini kaydetti.

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