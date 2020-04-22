İmsakiye 2020 Ordu iftar ve sahur vakitleri! Ordu sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

Vatandaşların sıklıkla bir araya geldikleri pazar yerleri Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince aralıksız denetleniyor. Denetimler kapsamında pazar yerlerinin giriş ve çıkışları turnikelerle kapatılıyor ve giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor. Zabıta ekipleri pazar yerinin girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, belediye tarafından giriş ve çıkışlara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerin dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Pazar yerine maskesiz girilmesine izin vermeyen zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıyor.