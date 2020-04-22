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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 16:33,

İmsakiye 2020 Ordu iftar ve sahur vakitleri! Ordu sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

Ordu iftar ve sahur saatleri, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Ordu imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Ordu iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Ordu sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri

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2020 Ordu İmsakiye bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Ordu imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Ordu sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar

RAMAZAN 2020 ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan03:5419:2420:53*
225 Nisan03:5219:2520:55
326 Nisan03:5019:2720:56
427 Nisan03:4819:2820:58
528 Nisan03:4619:2920:59
629 Nisan03:4419:3021:01
730 Nisan03:4219:3121:02
801 Mayıs03:4119:3221:04
902 Mayıs03:3919:3321:05
1003 Mayıs03:3719:3421:07
1104 Mayıs03:3519:3521:08
1205 Mayıs03:3419:3621:10
1306 Mayıs03:3219:3721:11
1407 Mayıs03:3019:3821:13
1508 Mayıs03:2819:3921:14
1609 Mayıs03:2719:4021:16
1710 Mayıs03:2519:4121:17
1811 Mayıs03:2319:4221:19
1912 Mayıs03:2219:4321:20
2013 Mayıs03:2019:4421:22
2114 Mayıs03:1919:4521:23
2215 Mayıs03:1719:4621:25
2316 Mayıs03:1619:4721:26
2417 Mayıs03:1419:4821:28
2518 Mayıs03:1319:4921:29
2619 Mayıs03:1119:5021:31**
2720 Mayıs03:1019:5121:32
2821 Mayıs03:0919:5221:34


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Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması için pazar yerlerini sıkı denetime tabi tutuyor. Yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alan ekipler yaşanması muhtemel yoğunluk öncesi denetimlerini arttırdı.

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Vatandaşların sıklıkla bir araya geldikleri pazar yerleri Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince aralıksız denetleniyor. Denetimler kapsamında pazar yerlerinin giriş ve çıkışları turnikelerle kapatılıyor ve giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor. Zabıta ekipleri pazar yerinin girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, belediye tarafından giriş ve çıkışlara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerin dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Pazar yerine maskesiz girilmesine izin vermeyen zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıyor.

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Korona virüs salgınının önlenmesi ve yayılımının durdurulabilmesi amacıyla alınan kararlar gereği toplum sağlığı açısından denetimler yapan Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alarak pazar yerlerinde yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı önlem aldı.

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Vatandaşlara yönelik uyarıları ve denetimlerinin yanında pazar esnafını da sıkı şekilde denetleyen zabıta ekipleri, pazar tezgâhları arasında olması gereken mesafe, sebze ve meyvelerin ellenmeden seçilmesi, esnafın maskesiz, eldivensiz satış yapmaması konularında gerekli uyarılarını ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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