İmsakiye 2020 Nevşehir iftar ve sahur vakitleri! Nevşehir sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

- Pide fiyatları



Pide fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 8-13 civarında artışın söz konusu olduğunu belirten Balcı, fiyat artışını, un, maya ve susam fiyatlarındaki artışa kıyasla en düşük seviyede tuttuklarını söyledi.Balcı, pide fiyatlarının, vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak belirlendiğini vurguladı.



Pidenin de poşete konularak satılacağını ifade eden Balcı, "Bugüne kadar nasıl tek bir vatandaşımız ekmek aramadıysa bu ramazan ayında da en sağlıklı şekilde, sosyal mesafeyi koruyarak, fırın önlerinde kuyrukları önleyerek satışlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.- Ekmek üretimi yüzde 20-25 azaldı



Bir gazetecinin "evde ekmek yapımındaki artışın fırınların ekmek üretimine etkisi"ne ilişkin sorusu üzerine Balcı, şunları kaydetti:



"Vatandaşımız evde ekmekten ziyade börek yapıyor, çayın yanında kek yapıyor, sabah kahvaltısına poğaça yapıyor çünkü bunları yapmak daha kolay, ekmek yapmak kolay değil. Her evde ekmek yapmaya müsait ortam da yok ama ocakta böreğinizi pişirebiliyorsunuz, kekinizi yapabiliyorsunuz. Börek yapılan evde ekmek tüketimi muhakkak az olacaktır ve böyle de oluyor. En az yüzde 20-25 düşüş söz konusu."Balcı, fırınların un tedarikinde sıkıntı yaşayıp yaşamadığının sorulmasına karşılık da şunları söyledi: