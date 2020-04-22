İmsakiye 2020 Nevşehir iftar ve sahur vakitleri! Nevşehir sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
2020 Kocaeli Nevşehir bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Nevşehir imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Nevşehir sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar
Nevşehir iftar ve sahur saatleri, Merkez, Ürgüp, Gülşehir başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Nevşehir imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Nevşehir iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Nevşehir sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri
RAMAZAN 2020 NEVŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:15
|19:33
|20:58*
|2
|25.04.2020
|04:13
|19:34
|20:59
|3
|26.04.2020
|04:11
|19:35
|21:00
|4
|27.04.2020
|04:10
|19:36
|21:02
|5
|28.04.2020
|04:08
|19:37
|21:03
|6
|29.04.2020
|04:06
|19:38
|21:04
|7
|30.04.2020
|04:05
|19:39
|21:06
|8
|01.05.2020
|04:03
|19:40
|21:07
|9
|02.05.2020
|04:02
|19:41
|21:08
|10
|03.05.2020
|04:00
|19:42
|21:10
|11
|04.05.2020
|03:58
|19:43
|21:11
|12
|05.05.2020
|03:57
|19:44
|21:12
|13
|06.05.2020
|03:55
|19:45
|21:14
|14
|07.05.2020
|03:54
|19:45
|21:15
|15
|08.05.2020
|03:52
|19:46
|21:16
|16
|09.05.2020
|03:51
|19:47
|21:18
|17
|10.05.2020
|03:49
|19:48
|21:19
|18
|11.05.2020
|03:48
|19:49
|21:20
|19
|12.05.2020
|03:46
|19:50
|21:22
|20
|13.05.2020
|03:45
|19:51
|21:23
|21
|14.05.2020
|03:44
|19:52
|21:24
|22
|15.05.2020
|03:42
|19:53
|21:26
|23
|16.05.2020
|03:41
|19:54
|21:27
|24
|17.05.2020
|03:40
|19:55
|21:28
|25
|18.05.2020
|03:38
|19:56
|21:30
|26
|19.05.2020
|03:37
|19:56
|21:31**
|27
|20.05.2020
|03:36
|19:57
|21:32
|28
|21.05.2020
|03:35
|19:58
|21:33
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