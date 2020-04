İmsakiye 2020 Mersin iftar ve sahur vakitleri! Mersin sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

“Mersin’de Vefa Sosyal Destek Gruplarında 777 din görevlimiz var”



Kovid-19 ile mücadele kapsamında Mersin’de Valilik ve kaymakamlıklar himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında şu an bizzat çalışan 777 din görevlisi olduğunu dile getiren Kondi, “Ama bununla birlikte köylerinde, mahallelerinde görev yaptıkları alanlarda bizim geriye kalan bin 200 personelimiz de görev mahallindeki fakir ve ihtiyaç sahibi, özellikle 65 yaş üstü büyüklerimize hizmet götürüyorlar” şeklinde konuştu.Mersin İl Müftülüğü olarak, geçen yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırsever iş insanlarının verdiği 20 binin aşkın yardım kolisi dağıttıklarını belirten Kondi, bu yıl kendilerine gelecek yardım kolilerini Vefa Destek Grubu bünyesine yönlendirdiklerini söyleyerek, “Kaymakamlarımızın belirleyecekleri ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerimizin yardımlarını görevlilerimiz tarafından ulaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin, Erdemli’de yatalak, kimsesi olmayan 35 ailemize günlük üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Yine Silifke’de Kızılay Şube Başkanı ve Kaymakamımızın da onaylarıyla Türkiye Diyanet Vakfı, Silifke Müftülüğümüz, Ramazan ayında her gün yaklaşık 300 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtacak” şeklinde konuştu.



“‘Kardeş aile, kardeş yetim’ projesi başlattık”



Ramazan ayı dolayısıyla önemli bir proje daha başlattıkları bilgisini veren Kondi, Mersin’de şu an İl Müftülüğünde yaklaşık 2 bin 200 çalışan olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Mersinimizde her din görevlimizin bir kardeş ailesi, bir de yetim ailesi oluşturuldu. Yani mahallesindeki ihtiyaç sahibi bir aileyi ‘kardeş aile’, bir yetimimizi ‘kardeş yetim’ olarak kabul ettiler ve bunların ihtiyacını birebir üstlendiler.”Hayır sahiplerine çağrıda da bulunan Kondi, virüs nedeniyle iftar yemeklerinin kaldırıldığını, ancak o iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırmalarını istedi.Kondi, özellikle oruçla ilgili sıkça sorulan soruların, İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ALO 190 fetva hattında görevliler tarafından haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında cevaplandırılacağını ifade etti. Kondi, “Sabah ezanları, başkanlık takvimine göre her camide aynı anda imsak vaktinde okunacak, akşam ezanları da tam vaktinde okunacak. Ramazan ayı boyunca her gün yatsı ezanından önce sala, ezana müteakip Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan dua metni okunacak. Ayrıca cuma günleri öğle ezanından önce sala, ezana müteakiben mezkûr dua okunacak. Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV’de programlar yapılacak” dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yıl fitre miktarının 27 TL olarak belirlendiğini anımsatan Kondi, “Bu bağlamda; hayır sahiplerimizin zekatlarını Cumhurbaşkanımızın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yatırmalarını, ancak gıda ve benzeri malzemeler verecek hayır sahiplerimizin de vefa destek grubundaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesine vermelerini bekliyoruz. Ayrıca, Hz. Muğdat Camiinin altında oluşturduğumuz iyilik çarşısında ‘imkanı olan getirip koysun, ihtiyacı olan alıp götürsün’ diye bir yer oluşturduk. Tabi ki bunları Mersinde hayır sahibi iş adamlarımız sayesinde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Kimlerin oruç tutmaması gerektiğine ilişkin bilgiler de veren Kondi, şunları söyledi: