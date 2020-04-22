İmsakiye 2020 Mersin iftar ve sahur vakitleri! Mersin sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
2020 Mersin İmsakiye bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Mersin imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Mersin sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar
Mersin iftar ve sahur saatleri, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Mersin imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Mersin iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Mersin sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri
RAMAZAN 2020 MERSİN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:21
|19:31
|20:52*
|2
|25 Nisan
|04:20
|19:32
|20:53
|3
|26 Nisan
|04:18
|19:32
|20:55
|4
|27 Nisan
|04:17
|19:33
|20:56
|5
|28 Nisan
|04:15
|19:34
|20:57
|6
|29 Nisan
|04:13
|19:35
|20:58
|7
|30 Nisan
|04:12
|19:36
|20:59
|8
|01 Mayıs
|04:10
|19:37
|21:01
|9
|02 Mayıs
|04:09
|19:38
|21:02
|10
|03 Mayıs
|04:08
|19:39
|21:03
|11
|04 Mayıs
|04:06
|19:39
|21:04
|12
|05 Mayıs
|04:05
|19:40
|21:06
|13
|06 Mayıs
|04:03
|19:41
|21:07
|14
|07 Mayıs
|04:02
|19:42
|21:08
|15
|08 Mayıs
|04:00
|19:43
|21:09
|16
|09 Mayıs
|03:59
|19:44
|21:10
|17
|10 Mayıs
|03:58
|19:45
|21:12
|18
|11 Mayıs
|03:56
|19:46
|21:13
|19
|12 Mayıs
|03:55
|19:46
|21:14
|20
|13 Mayıs
|03:54
|19:47
|21:15
|21
|14 Mayıs
|03:53
|19:48
|21:17
|22
|15 Mayıs
|03:51
|19:49
|21:18
|23
|16 Mayıs
|03:50
|19:50
|21:19
|24
|17 Mayıs
|03:49
|19:51
|21:20
|25
|18 Mayıs
|03:48
|19:51
|21:21
|26
|19 Mayıs
|03:47
|19:52
|21:22**
|27
|20 Mayıs
|03:46
|19:53
|21:24
|28
|21 Mayıs
|03:45
|19:54
|21:25
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