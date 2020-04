İmsakiye 2020 Kocaeli iftar ve sahur vakitleri! Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

"Tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor" Bağlamış, her zaman vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Ramazan ayında da vatandaşımız gıdasını alsın diye kırmızı ete zam yapılmayacak. Kimse merak etmesin et, büyük ve küçükbaş hayvan stoğumuz en az bir yıl yetecek kadar mevcut. Üretici firmalarımızın hepsi de önlemlerini almış durumda. Ramazanda kırmızı et üretiminde bir sıkıntı beklemiyoruz, yine aynı şekilde sucuk ve pastırma fiyatlarında da ramazan ayında artış olmayacak. Bu sene ramazan sofralarının vazgeçilmezi pastırma ve sucuğun tüketiminin koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 15 daralacağını öngörmekteyiz. Ramazanda en çok kıyma, sucuk içi ve kuşbaşı tüketiliyor. Hatta tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor."