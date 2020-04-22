İmsakiye 2020 Kocaeli iftar ve sahur vakitleri! Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
Kocaeli iftar ve sahur saatleri, İzmit, Körfez, Gebze ve Darıca başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Kocaeli imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Kocaeli iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Kocaeli sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri
2020 Kocaeli İmsakiye bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Kocaeli imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar
RAMAZAN 2020 KOCAELİ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:26
|19:56
|21:24*
|2
|25 Nisan
|04:24
|19:57
|21:26
|3
|26 Nisan
|04:22
|19:58
|21:27
|4
|27 Nisan
|04:21
|19:59
|21:29
|5
|28 Nisan
|04:19
|20:00
|21:30
|6
|29 Nisan
|04:17
|20:01
|21:32
|7
|30 Nisan
|04:15
|20:02
|21:33
|8
|01 Mayıs
|04:13
|20:03
|21:35
|9
|02 Mayıs
|04:12
|20:04
|21:36
|10
|03 Mayıs
|04:10
|20:05
|21:38
|11
|04 Mayıs
|04:08
|20:06
|21:39
|12
|05 Mayıs
|04:06
|20:07
|21:41
|13
|06 Mayıs
|04:05
|20:08
|21:42
|14
|07 Mayıs
|04:03
|20:09
|21:44
|15
|08 Mayıs
|04:01
|20:10
|21:45
|16
|09 Mayıs
|04:00
|20:11
|21:47
|17
|10 Mayıs
|03:58
|20:12
|21:48
|18
|11 Mayıs
|03:56
|20:13
|21:50
|19
|12 Mayıs
|03:55
|20:14
|21:51
|20
|13 Mayıs
|03:53
|20:15
|21:53
|21
|14 Mayıs
|03:52
|20:16
|21:54
|22
|15 Mayıs
|03:50
|20:17
|21:56
|23
|16 Mayıs
|03:49
|20:18
|21:57
|24
|17 Mayıs
|03:47
|20:19
|21:58
|25
|18 Mayıs
|03:46
|20:20
|22:00
|26
|19 Mayıs
|03:44
|20:21
|22:01**
|27
|20 Mayıs
|03:43
|20:22
|22:03
|28
|21 Mayıs
|03:42
|20:23
|22:04