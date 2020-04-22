MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmsakiye 2020 Kocaeli iftar ve sahur vakitleri! Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
GeriGündem İmsakiye 2020 Kocaeli iftar ve sahur vakitleri! Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 13:04,

İmsakiye 2020 Kocaeli iftar ve sahur vakitleri! Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

Kocaeli iftar ve sahur saatleri, İzmit, Körfez, Gebze ve Darıca başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Kocaeli imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Kocaeli iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Kocaeli sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

2020 Kocaeli İmsakiye bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Kocaeli imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Kocaeli sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar

RAMAZAN 2020 KOCAELİ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:2619:5621:24*
225 Nisan04:2419:5721:26
326 Nisan04:2219:5821:27
427 Nisan04:2119:5921:29
528 Nisan04:1920:0021:30
629 Nisan04:1720:0121:32
730 Nisan04:1520:0221:33
801 Mayıs04:1320:0321:35
902 Mayıs04:1220:0421:36
1003 Mayıs04:1020:0521:38
1104 Mayıs04:0820:0621:39
1205 Mayıs04:0620:0721:41
1306 Mayıs04:0520:0821:42
1407 Mayıs04:0320:0921:44
1508 Mayıs04:0120:1021:45
1609 Mayıs04:0020:1121:47
1710 Mayıs03:5820:1221:48
1811 Mayıs03:5620:1321:50
1912 Mayıs03:5520:1421:51
2013 Mayıs03:5320:1521:53
2114 Mayıs03:5220:1621:54
2215 Mayıs03:5020:1721:56
2316 Mayıs03:4920:1821:57
2417 Mayıs03:4720:1921:58
2518 Mayıs03:4620:2022:00
2619 Mayıs03:4420:2122:01**
2720 Mayıs03:4320:2222:03
2821 Mayıs03:4220:2322:04

2

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yapılmayacağını bildirdi.

Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kırmızı et, pastırma, sucuk fiyatlarının arttığı yönünde spekülatif açıklamalar olduğunu, bu asılsız iddialara kimsenin itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

"Bırakın zam yapmayı hatta fiyatlar bir miktarda düşmüş durumda." diyen Bağlamış, son iki ay içinde etin yüzde 5 değer kaybettiğini belirtti.

3

Tüketicilere, fahiş fiyat uygulayan firmaları KTB'ye ya da ilgili kurumlara şikayet etmeleri tavsiyesinde bulunan Bağlamış, "Bizim açıklamış olduğumuz perakende satış fiyatları, sucuk 65-85 lira, pastırma ise 100-150 liradır. Bu fiyatların dışında rağbet edip ürün almasınlar." dedi.

Salgın nedeniyle mezbahalardan kasap dükkanlarına kadar her aşamada yoğun tedbirler alındığını vurgulayan Bağlamış, dezenfeksiyon kurallarına göre kesim ve satış yapıldığını ifade etti.

4Tüketilen etin yüzde 70ini kıyma oluşturuyor

"Tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor"

Bağlamış, her zaman vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ramazan ayında da vatandaşımız gıdasını alsın diye kırmızı ete zam yapılmayacak. Kimse merak etmesin et, büyük ve küçükbaş hayvan stoğumuz en az bir yıl yetecek kadar mevcut. Üretici firmalarımızın hepsi de önlemlerini almış durumda. Ramazanda kırmızı et üretiminde bir sıkıntı beklemiyoruz, yine aynı şekilde sucuk ve pastırma fiyatlarında da ramazan ayında artış olmayacak. Bu sene ramazan sofralarının vazgeçilmezi pastırma ve sucuğun tüketiminin koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 15 daralacağını öngörmekteyiz. Ramazanda en çok kıyma, sucuk içi ve kuşbaşı tüketiliyor. Hatta tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor."

5

Et alınırken hijyene dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Bağlamış, kırmızı etin hijyen kurallarına uyan, dezenfeksiyon çalışmalarına önem veren, bilinir yerlerden alınmasını önerdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi