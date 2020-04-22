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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:25,

İmsakiye 2020 Bayburt iftar ve sahur vakitleri! Bayburt sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak?

Bayburt iftar ve sahur saatleri, Merkez, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde merak edilen husus olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Bayburt imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buluyor. Peki, Bayburt iftar ve sahur saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Bayburt sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2020 imsakiye bilgileri

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2020 Bayburt İmsakiye bilgileri ile kentte yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta yapılacak ve sahur vakitleri nasıl olacak sorusuna yanıt bulabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Bayburt imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Bayburt sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar

RAMAZAN 2020 BAYBURT İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4719:1420:41*
225.04.202003:4519:1520:43
326.04.202003:4319:1620:44
427.04.202003:4119:1720:46
528.04.202003:4019:1820:47
629.04.202003:3819:1920:48
730.04.202003:3619:2020:50
801.05.202003:3419:2120:51
902.05.202003:3319:2220:53
1003.05.202003:3119:2320:54
1104.05.202003:2919:2420:56
1205.05.202003:2819:2520:57
1306.05.202003:2619:2620:59
1407.05.202003:2419:2721:00
1508.05.202003:2319:2821:02
1609.05.202003:2119:2921:03
1710.05.202003:1919:3021:04
1811.05.202003:1819:3121:06
1912.05.202003:1619:3221:07
2013.05.202003:1519:3321:09
2114.05.202003:1319:3421:10
2215.05.202003:1219:3521:12
2316.05.202003:1019:3621:13
2417.05.202003:0919:3721:15
2518.05.202003:0819:3821:16
2619.05.202003:0619:3921:17**
2720.05.202003:0519:4021:19
2821.05.202003:0419:4021:20


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların zekat ibadetini yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için oluşturulan zekat hesaplama modülünün mobil uygulaması hayata geçirildi.

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Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.

Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.Bu kapsamda vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde "zekat hesaplama modülü" oluşturduklarını hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

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Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.Bu kapsamda vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde "zekat hesaplama modülü" oluşturduklarını hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

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"Bu hizmetimize bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama mobil uygulamasından, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan 'Zekatınızı bağışlamak için tıklayın' butonuna basarak 'bagis.tdv.org' sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla vakfımız tarihinde ilk defa zekat algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu."

Açık, zekat hesaplama sisteminin toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanabilmesi için sesli tanıtım videosu oluşturarak "zekathesapla.tdv.org" sitesine yüklediklerini kaydetti.

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