İmsak vakti ne zaman başlar? 24 Nisan 2020 Ramazan imsak vakti kaçta başlayacak?

Ramazan ayı 2020 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Farz olan oruç ibadeti bu ay içerisinde yerine getirilecek. Oruç tutacak olan vatandaşlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Pek, sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak vakti ne zaman başlar?