İmsak vakti ne zaman başlar? 24 Nisan 2020 Ramazan imsak vakti kaçta başlayacak?
İmsak vakti, ramazan orucu tutacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Nisan imsak vakti saat kaçta başlıyor? Ramazan ayı boyunca farz olan orucu tutacak olan vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Diyanet İmsakiyesine göre imsak vakitleri…
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Ramazan ayı 2020 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Farz olan oruç ibadeti bu ay içerisinde yerine getirilecek. Oruç tutacak olan vatandaşlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Pek, sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak vakti ne zaman başlar?
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İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Ezan imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İSTANBUL İMSAK VAKTİ İstanbul’da imsak vakti 04:29 olarak açıklandı.
ANKARA İMSAK VAKTİ Ankara imsak vakti 04:18 olarak açıklandı.
İZMİR İMSAK VAKTİ İzmir imsak vakti 004:46 olarak açıklandı.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
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Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.