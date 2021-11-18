İmran Kılıç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatı ve biyografisi

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat ettiğini bildirdi. 64 yaşında olan Kılıç'ın vefat nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitiren Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.