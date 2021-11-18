İmran Kılıç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatı ve biyografisi
AK PartiKahramanmaraş Milletvekiliİmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yapan Kılıç, il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunmuştu. Peki, İmran Kılıç kimdir kaç yaşındaydı? İşte, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat ettiğini bildirdi. 64 yaşında olan Kılıç'ın vefat nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitiren Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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İMRAN KILIÇ KİMDİR?
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 1957 yılında dünyaya geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni bitiren Kılıç, yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.
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Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.
İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.