İmmün yetmezliği nedir? İmmün yetmezlik ne demek?

İMMÜN YETMEZLİK BELİRTİLERİ NELERDİR? PİY yakınmalarının bilinmesi erken tanı ve tedavisinin sağlanması bakımından önemlidir. Erişkinde hastalık belirti ve bulguları çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Primer immün yetmezliği düşündüren en önemli bulgu tekrarlayan enfeksiyonlardır. Ayrıca organ büyümesi (karaciğer, dalak, lenf bezi), kan hücrelerinin sayısında azalma ve romatizmal veya allerjik şikâyetler de bu hastalıklarda görülebilmektedir.



Dolayısıyla hastalar çoğu kez “bağışıklık uzmanı: ‘‘immünolog” yerine farklı dal hekimlerine başvurur. Bu hastalıkta hekim ve hasta farkındalığı önem taşımaktadır.



Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları

Vücutta iyileşmeyen yaralar

Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu

Lenf bezi veya dalak büyümesi

Tekrarlayan ateş

Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı

Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı

Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü