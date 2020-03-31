İmmün nedir? İmmün yetmezliği ne demek?

Corona virüsü vakalarının artması ve can kayıplarının artmasıyla birlikte immün ve immün yetmezliği kavramları gündeme geldi. Küresel salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için hijyen kurallarına uyumun yanında güçlü bağışıklık sisteminin önemine de işaret edilirken, bu dönemde özellikle dengeli ve zengin beslenme, kaliteli uyku ile egzersizin güçlü immün sistemi için temel unsurlar arasında olduğu bildiriliyor. Peki, immün nedir? İmmün yetmezliği ne demek?
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İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip immüne vardır.
•Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakâlarda, hayat boyu devam eder.
•Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandıracak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
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İMMÜN YETMEZLİK NEDİR?
İMMÜN YETMEZLİK NEDİR?Primer immün yetmezlikler (PİY) ise, bağışıklık sistemi anormalliklerinin yol açtığı kalıtsal geçişli hastalıklardır. Bugüne kadar 350’ den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.
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İMMÜN SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile egzersizin immün sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, insan sağlığının korunmasında en temel savunma mekanizması olan bağışıklığın güçlü tutulması için tavsiyelerde bulunuyor.
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Güçlü Bağışıklık İçin Olmazsa Olmazlar
Fiziksel aktivite Yeterli sıvı alımı Dengeli beslenme Düzenli uyku Sigara içmemek Besinlerde çeşitlilik sağlayın. Günde 5 pozisyon sebze-meyve tüketin Tam tahıl ürünleri tercih edin Haftada 1-2 porsiyon balık kaynaklarını tüketin Günde 3 porsiyona kadar süt ürünlerini tüketmeye özen gösterin.