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İMECE ne zaman ve nereden fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler, kaç yıl görev yapacak?

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#İMECE#İMECE Uydusu Özellikleri#İMECE Uydusu Ne Zaman Fırlatılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 12:09

İMECE Uydusu fırlatma tarihi merak ediliyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusunun fırlatılışı daha önce iki defa ertelenmişti. Bugün uzaya fırlatılması planan uydunun hava şartları sebebiyle fırlatılışa son 27 saniye kala tekrar ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişmeyle beraber fırlatma töreni tarihi sorgulanıyor. Peki İMECE ne zaman ve nereden fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler, kaç yıl görev yapacak? İşte konu hakkında bilgiler...

1/4İMECE ne zaman ve nereden fırlatılacak İMECE uydusu özellikleri neler, kaç yıl görev yapacak

Haziran 2022 tarihinden itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE Uydusu, Şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD’ye gönderilmişti. Bugün uzaya fırlatılması planan uydu yeniden hava muhalefeti nedeniyle fırlatılışa son 27 saniye kala ileri bir tarihe ertelendi. İşte konu hakkında bilgiler...

2/4İMECE UYDUSU NE ZAMAN VE NEREDEN FIRLATILACAK

İMECE UYDUSU NE ZAMAN VE NEREDEN FIRLATILACAK?

İMECE Uydusu’nun uzaya fırlatılması yeniden hava muhalefeti nedeniyle fırlatılışa son 27 saniye kala ileri bir tarihe ertelendi.

ABD'den fırlatılacak olan Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusunun fırlatma tarihinin yeniden belirlenmesi bekleniyor.

3/4İMECE KAÇ YIL GÖREV YAPACAK

İMECE KAÇ YIL GÖREV YAPACAK?

680 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

4/4İMECE UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ

İMECE UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.

Türkiye’de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik Uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi.

İMECE’de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp, üretildi.

İMECE Projesi çerçevesinde uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi.

İMECE Uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.

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