İmaret nedir? İmarethane ne demektir? İşte İmaret kelimesiyle ilgili bilgiler
Selçuklu ve Osmanlı döneminde yoksul, muhtaç, öğrenci ve yolcular için yeme içme, hatta barınma ihtiyacını karşılamak için kurulan imarethaneler, bugün de yaşatılıyor. Yoksul vatandaşlardan bazıları sefer taslarına doldurdukları sıcak yemeği evine götürerek ailesiyle paylaşırken, kimileri de yemeğini imarethanede yiyor Osmanlı'nın ilk imarethanesi, 1331 yılında fethedildikten birkaç yıl sonra İznik'te kurulmuştu. Peki, imaret nedir? İmarethane ne demektir? İşte İmaret kelimesiyle ilgili bilgiler
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1
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İmaret veya imarethane, Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları. Başlangıçta imaretlerde; şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere yiyecek, sağlık ve giyecek yardımı yapılırdı. Sonraları ise imaretler sadece yemek verilen yerlere dönüşmüşlerdir.
2
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İmaretlerin giderleri, imareti yapanın kurduğu vakfın gelirleriyle karşılanırdı. Beylikler dönemindeki imaretlerin vakıflara bırakılması yöntemi Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Osmanlı'nın ilk imarethanesi, 1331 yılında fethedildikten birkaç yıl sonra İznik'te kuruldu.
3
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Hemen her külliyede bir imaret bulunurdu. Genel olarak dörtgen bir plan üzerine yapılan imaretlerde, ortada üstü açık bir avlu, avlunun çevresinde; mutfak, fırın, yemek odaları ve yöneticilerin odaları yer alırdı. İmaretleri oluşturan birimler, yerel ihtiyaçlara göre azaltılır ve çoğaltılırdı.