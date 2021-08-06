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Haber Giriş: 06 Ağustos 2021 - 18:01 | 

İltifat sözleri 2021- Sevgiliye ve arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun ve anlamlı övgü sözleri

Sevdiklerinize duygularınızı anlatmanın en güzel yollarından biri de hoş sözler söylemek. Yeri geldiğinde sevdiklerinize iletmek için en güzel iltifat sözlerini sizin için derledik. İşte sevgiliye ve arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun ve anlamlı övgü sözleri...

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1

Sevdiklerinize güzel sözler ileterek mutlu edebilirsiniz. İşte duygu ve düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz iltifat sözleri...

Dostlukla ilgili sözlere ulaşmak için tıklayın
2

Senin güzelliğini anlatmaya dünyalar değil, lisanlar bile yetmez.

3

Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

4

Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın.

5

Asıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar, dağlar ve taşlar utanır.

6

Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

7

Seni anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Nasıl anlatacağımı bilemediğim için seni kimselere anlatamıyorum.

8

Senin gülüşün benim en sevdiğim mevsim.

9

Seninle aşkı yaşamak çok güzel bir şey ama sensiz kalma korkusunu düşünmek korkutuyor beni.

10

Sen gördüğüm en güzel rüyasın hiçbir zaman uyanmak istemediğim.

11

Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.

12

Gözlerinle baharı getirdin garip gönlüme.

13

Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.

14

Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.

15

Etrafımda olduğunda başka bir şeye ihtiyacım olmuyor.

16

Hiç yazılmamış bir şiirsin sen, daha önce eşi benzeri olmayan.

17

Sensiz geçen bir an, en derin boşluktur bana, o yüzden hep sen ol yanımda.

18

Seni kelimeler ile anlatmak çok zor. Muhteşem desem yine eksik kalıyor anlamın.

19

Güneşe gerek yok, gözlerindeki sıcaklık içimi ısıtıyor.

20

Sen acılarımın arasında yeşeren en güzel şifasın benim için.

21

Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde...

22

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

23

Mutluluk ne diye sorsalar, cevabı gülüşünde ve o sıcak bakışında arardım.

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