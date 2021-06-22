Gündem Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 20:52 | 22 Haziran 2021 - 20:52

İllere göre vaka sayısı haritası: 12-18 Haziran corona virüs en çok vaka sayısı düşen ve yükselen iller hangileri? İşte tüm illerde son durum

İl il corona virüs haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Koronavirüs tedbirlerine yön veren haftalık 12-18 Haziran vaka sayısı haritasını açıklayan Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok ve en az görülen illere dikkat çekerken paylaşımında, " Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadesini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralandı. Peki, 12-18 Haziran corona virüs en çok vaka sayısı düşen ve yükselen iller hangileri? İşte, haftalık illere göre koronavirüs haritası.