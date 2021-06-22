İllere göre vaka sayısı haritası: 12-18 Haziran corona virüs en çok vaka sayısı düşen ve yükselen iller hangileri? İşte tüm illerde son durum
İl il corona virüs haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Koronavirüs tedbirlerine yön veren haftalık 12-18 Haziran vaka sayısı haritasını açıklayan Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok ve en az görülen illere dikkat çekerken paylaşımında, " Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadesini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralandı. Peki, 12-18 Haziran corona virüs en çok vaka sayısı düşen ve yükselen iller hangileri? İşte, haftalık illere göre koronavirüs haritası.
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12-18 Haziran illere göre corona virüs risk ve yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Türkiye 1 Temmuz'da normalleşmeye hazırlanırken, haftalık verilere göre bazı illerde vaka sayısının arttığı gözlendi. Vakaların en az görüldüğü iller ise Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli oldu.
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İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.
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VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN VE ARTAN İLLER HANGİLERİ?
Haritaya göre; Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.
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Bakan Koca ayrıca, son haftada vaka sayılarının en çok azaldığı illeri de açıkladı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek" dedi.