İllere göre risk haritası güncellendi! İşte, illerdeki son Koronavirüs vaka yüzdeleri

İllere göre risk haritasında 100.000 kişideki vaka sayısına göre;100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)olarak değerlendiriliyor. Buna göre İstanbul, yüksek riskli iller arasındaki yerini alırken, sarı kategorideki pek çok il ise turuncu seviyesine çıkış gösterdi. İşte, renklerine göre risk haritası;