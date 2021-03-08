İllere göre risk haritası güncellendi! İşte, illerdeki son Koronavirüs vaka yüzdeleri
İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi. İllere göre risk haritası üzerinden normalleşme kararlarına yön verecek olan Sağlık Bakanlığı, son vaka sayılarına göre risk haritasını güncelledi. Buna göre İstanbul turuncudan kırmızıya dönen iller arasında yer aldı. İşte, İllere göre risk haritası ve renkleri değişen şehirler hakkında harita üzerinde detaylı bilgiler
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1
İllere göre risk haritasında 100.000 kişideki vaka sayısına göre;100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)olarak değerlendiriliyor. Buna göre İstanbul, yüksek riskli iller arasındaki yerini alırken, sarı kategorideki pek çok il ise turuncu seviyesine çıkış gösterdi. İşte, renklerine göre risk haritası;
2
Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.
3
Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 592 olarak açıklarken, 11 bin 770 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 291 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 616 bin 139 olarak açıklamıştı.