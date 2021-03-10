İllere göre risk haritası: Ankara, İstanbul, İzmir illere göre koronavirüs risk durumu detayları
İllere göre risk haritası ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs risk durumunun nasıl olduğu ile ilgili en son açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ‘Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek.’ dedi. İşte en son açıklanan koronavirüs vaka durumu hakkında detaylar
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İllere göre risk durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat- 5 Mart oranlarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
VAKA ORANI ARTAN İLLERDE KIRMIZI ALARM
Hürriyet’ten Melten Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar ‘kırmızı’ alarma yol açtı. Bilim Kurulu üyeleri uyardı: İllerin yeni rengini vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları ve yatak sayısı gibi birçok etken belirleyecek.
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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
İSTANBUL DEĞİŞİR Mİ? <
20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak” dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100’ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.
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DİYARBAKIR ORTA RİSK SINIRINA DAYANDI
Sağlık Bakanlığı'nca 27 Şubat- 5 Mart günlerinin illere göre vaka sayısı haritası açıklandı. Düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır, 100 binde 19,85 vaka oranıyla orta riskli iller kategorisi sınırına dayandı. Denetimlerin artırıldığı kentte, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde polis ve zabıta ekipleri, tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor.
Önceki listede düşük riskli grupta yer alan il sayısı, 14'ten 10'a düşerken, vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il ise Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu