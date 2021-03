İllere göre risk haritası: Ankara, İstanbul, İzmir illere göre koronavirüs risk durumu detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.



Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.



Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.



VAKA ORANI ARTAN İLLERDE KIRMIZI ALARM



Hürriyet’ten Melten Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar ‘kırmızı’ alarma yol açtı. Bilim Kurulu üyeleri uyardı: İllerin yeni rengini vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları ve yatak sayısı gibi birçok etken belirleyecek.